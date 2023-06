Verejnoprávnu televíziu obrali o extraligu spôsobom, ktorý je neakceptovateľný, hromží šéf Rady RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) považuje za v slušnej spoločnosti neakceptovateľné, akým spôsobom sa Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) rozhodol o pridelení vysielacích práv na hokejovú extraligu pre JOJ Šport.

Uviedol to predseda Rady RTVS Igor Gallo prostredníctvom tlačovej správy. JOJ Šport doteraz vysielala iba stretnutia druhej najvyššej súťaže SHL, po novom vlastní aj práva na extraligu.

Práva vlastní zväz, nie asociácia

„Spôsob, akým SZĽH na čele s Miroslavom Šatanom obrali verejnoprávneho vysielateľa o vysielacie práva na hokejovú extraligu seniorov, je v slušnej spoločnosti neakceptovateľný. Javí znaky netransparentnosti, diskriminácie a podľa záverov viacerých právnych analýz aj možné porušenie príslušnej legislatívy,“ uviedol Gallo.

Podľa RTVS vysielacie práva na najvyššiu domácu hokejovú súťaž v zmysle existujúcej zmluvy medzi RTVS a APHK mal dostať telerozhlas.

SZĽH však argumentuje, že vlastníkom práv nie je APHK, ale práve zväz. A ten sa na spolupráci dohodol s televíziou JOJ, do ktorej portfólia spadá aj JOJ Šport.

Podľa RTVS sa zväz údajne ešte v roku 2021 dohodol s TV JOJ, že na tri sezóny od leta 2023 s opciou na ďalších päť ročníkov bude vlastníkom spomenutých práv TV JOJ.

Ohrozená existencia kanála :Šport

„Ak by súčasná situácia zostala nezmenená a prenosy zo zápasov našej najvyššej hokejovej súťaže by z obrazoviek RTVS zmizli, zásadným spôsobom to môže ovplyvniť ďalšiu existenciu programovej služby :Šport. Aj preto rada jednohlasne prijala uznesenie, v ktorom vyzýva vedenie SZĽH, aby prehodnotilo proces pridelenia predmetných vysielacích práv a zaviazala GR RTVS, aby o aktuálnej situácii bezodkladne informoval ministra školstva, pod ktorého gesciu šport patrí a rozhoduje o prideľovaní štátnych financií pre občianske združenie SZĽH,“ dodal Gallo.

V úvode aktuálneho týždňa informovalo vedenie SZĽH na čele s prezidentom zväzu Miroslavom Šatanom o tom, že SZĽH sa dohodol s extraligovými klubmi na pokračovaní spolupráce, no jedným zo sporných bodov sú aj vysielacie práva.

Zväz podpísal zmluvu s TV JOJ a kluby preferujú RTVS. Šatan zopakoval, že práva na extraligu nevlastní Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) a nemohla tak aplikovať predĺženie spolupráce.

Zväz údajne teraz ponechal priestor na dohodu medzi televíziami. Podľa generálneho sekretára SZĽH Miroslava Laža obe spomenuté televízie spolu komunikujú.