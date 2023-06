Tomáš Tatar v NHL možno zmení dres, ocitol sa v náročnej situácii

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar z klubu New Jersey Devils v zámorskej NHL sa ocitol v náročnej situácii. Končí sa mu zmluva s „diablami“ a zatiaľ nepodpísal novú.

Nevýrazný v play-off

Podľa Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks môže 32-ročný krídelník dostať nový kontrakt, ale pokojne sa môže stať aj to, že sa jeho pôsobenie v Newarku skončí.

„Je to s ním komplikované pre odlišné výkony v rôznych fázach sezóny. Zdalo sa, že výkonmi v základnej časti si zaslúžil novú zmluvu, no v play-off sa o ňu zrejme pripravil. Môžu Devils ponúknuť Tatarovi také podmienky, aby zostal?“ pýtal sa Villano.

Bude súhlasiť s nižším platom?

Upozorňuje, že klub si nemôže dovoliť platiť mu 4,5 milióna ročne, ktoré dostával v ostatných dvoch sezónach. V New Jersey totiž musia myslieť na to, že si potrebujú upísať aj ďalších hráčov.

Otázne je aj to, či Tatar bude ochotný hrať za menej peňazí. „Má 32 rokov, takže to zrejme nie je reálne. Takisto mu nedajú viac, lebo majú obmedzený priestor pod platovým stropom. Navyše, Tatar získal len jeden bod v ostatných 12 zápasoch. Po dobrej základnej časti by tím mal chcieť udržať si Tatara, no v play-off sa pripravil o vyšší plat. Vyzerá to tak, že bude voľným hráčom, ale to nevylučuje jeho pokračovanie v New Jersey. Ak ho nebude chcieť iný klub, môže súhlasiť s nižšou mzdou,“ myslí si Villano.