Verejnoprávne médium ukončilo dlhoročný spor, ktorý sa týkal Predpovede počasia

STVR rozhodnutia súdov rešpektuje a vec tak považuje za uzavretú.
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) obdržal pd štátu dotáciu.
Slovenská televízia a rozhlas (STVR) ukončila dlhoročný súdny spor. Išlo o spor STVR so spoločnosťou CAUSAL, s.r.o., ktorý sa týkal relácie Predpoveď počasia.

Náhrada škody

Ako STVR pripomenula, predmetom sporu bol nárok na náhradu škody vzniknutej po tom, ako Slovenská televízia v roku 1999 prestala vysielať reláciu, ktorú sa na základe zmluvy z roku 1997 zaviazala dodávať OMEGA PLUS, spol. s.r.o.. Odplatou za výrobu a dodanie relácie bolo vysielanie relácie spolu so sponzorskými odkazmi zabezpečenými žalobcom.

„Na základe uznesenia Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2022 bola v júni 2022 uhradená súdom priznaná istina vo výške viac ako 2,4 milióna eur. Konanie následne pokračovalo v časti týkajúcej sa príslušenstva pohľadávky a náhrady trov konania. Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 18. mája 2023 priznal žalobcovi úroky z omeškania za obdobie rokov 2002 až 2022 a pomernú náhradu trov konania,“ uviedla STVR s tým, že rozsudok bol následné potvrdený aj rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo 17. decembra 2025. Písomné vyhotovenie STVR obdržala 15. februára tohto roku.

Negatívny vplyv

STVR na základe rozhodnutí súdov uhradí úroky z omeškania vo výške 5,5 milióna eur. Negatívny vplyv na fungovanie inštitúcie v tomto roku to mať však nebude. STVR informovala, že na úhradu týchto záväzkov má vytvorenú finančnú rezervu.

„Právoplatné ukončenie tohto sporu predstavuje jeden z ďalších krokov, ktorými sa STVR systematicky vyrovnáva so záväzkami z minulosti. Našou prioritou je očistiť inštitúciu od historických dlhov a vytvoriť stabilné prostredie, aby sme sa mohli naplno venovať rozvoju, modernizácii a budovaniu verejnoprávneho média,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. Rozhodnutím sa tak uzavrel dlhoročný spor. STVR rozhodnutia súdov rešpektuje a vec tak považuje za uzavretú.

