Registrované logá STVR nie sú dielom Daniela Zachara, autor sa dištancoval od nového vizuálu

Verejnoprávna STVR si pred pár dňami oficiálne zaregistrovala nové logá.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rozhlas
Budova Slovenského rozhlasu. Foto: archívne, SITA/Marko Erd
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Logá, ktoré Slovenská televízia a rozhlas (STVR) zaregistrovala na Úrade priemyselného vlastníctva, nie sú dielom fotografa a grafického dizajnéra Daniela Zachara. Nevznikli na základe zmluvy Ministerstva kultúry SR z roku 2024, na základe ktorej vtedy pre rezort vytvoril tri návrhy logotypov.

Agentúru SITA na to upozornil samotný Zachar. „Ide o samostatný, neskôr vytvorený návrh STVR (zaregistrované logá – pozn. SITA),“ napísal.

STVR si zaregistrovala viacero log

Verejnoprávna STVR si pred pár dňami oficiálne zaregistrovala nové logá. Ukazujú to údaje zverejnené na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR. Ako z nich vyplýva, verejnoprávny vysielateľ si zaregistroval logá pre inštitúciu ako takú, teda STVR, taktiež pre Slovenský rozhlas aj Slovenskú televíziu, a rovnako aj pre jednotlivé televízne a rozhlasové stanice.

Ministerstvo kultúry SR ešte v lete 2024, krátko po tom, ako STVR vznikla k 1. júlu 2024 a nahradila dovtedajší Rozhlas a televíziu Slovenska, uzavrelo zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu na nové logá pre verejnoprávny telerozhlas. Autorom daných log bol práve fotograf a grafický dizajnér Daniel Zachar.

Cena log a rozhodnutie o ich použití

Podľa zmluvy v Centrálnom registri zmlúv nové logá pre verejnoprávnu STVR stáli 9 800 eur, išlo o vytvorenie troch návrhov log, a to samostatného loga pre Slovenskú televíziu aj samostatné logo pre Slovenský rozhlas, a tiež jedno spoločné logo pre STVR. Rezort kultúry vtedy pre agentúru SITA uviedol, že bude na novom vedení STVR, či sa stotožní s návrhmi na nové logá, alebo sa budú ešte mierne upravovať.

STVR na medializované informácie o registrácii log podotkla, že oficiálne predstavenie nového loga ešte len príde. „Registrácia ochrannej známky je samostatným právnym procesom, a nie je totožná s oficiálnym predstavením vizuálnej identity verejnoprávnej inštitúcie. Tá má vlastný harmonogram, obsahový rámec a komunikačný kontext,“ vysvetlila STVR.

Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková dodala, že zverejnenie prihlášky v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR je bežný postup. „V krátkej dobe plánujeme oficiálne predstaviť verejnosti a médiám nové logo inštitúcie, ako aj logá jednotlivých programových služieb vrátane explikácie a fáz implementácie,“ uzavrela Flašíková

Viac k osobe: Martina Flašíková
Firmy a inštitúcie: MK Ministerstvo kultúry SRSTVR Slovenská televízia a rozhlasÚrad priemyselného vlastníctva SR
Okruhy tém: Centrálny register zmlúv

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk