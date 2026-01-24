Registrované logá STVR nie sú dielom Daniela Zachara, autor sa dištancoval od nového vizuálu

Logá, ktoré Slovenská televízia a rozhlas (STVR) zaregistrovala na Úrade priemyselného vlastníctva, nie sú dielom fotografa a grafického dizajnéra Daniela Zachara. Nevznikli na základe zmluvy Ministerstva kultúry SR z roku 2024, na základe ktorej vtedy pre rezort vytvoril tri návrhy logotypov.
Agentúru SITA na to upozornil samotný Zachar. „Ide o samostatný, neskôr vytvorený návrh STVR (zaregistrované logá – pozn. SITA),“ napísal.
STVR si zaregistrovala viacero log
Verejnoprávna STVR si pred pár dňami oficiálne zaregistrovala nové logá. Ukazujú to údaje zverejnené na stránkach Úradu priemyselného vlastníctva SR. Ako z nich vyplýva, verejnoprávny vysielateľ si zaregistroval logá pre inštitúciu ako takú, teda STVR, taktiež pre Slovenský rozhlas aj Slovenskú televíziu, a rovnako aj pre jednotlivé televízne a rozhlasové stanice.
Verejnoprávny telerozhlas si oficiálne zaregistroval nové logá, verejnosti ich predstaví čoskoro
Ministerstvo kultúry SR ešte v lete 2024, krátko po tom, ako STVR vznikla k 1. júlu 2024 a nahradila dovtedajší Rozhlas a televíziu Slovenska, uzavrelo zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu na nové logá pre verejnoprávny telerozhlas. Autorom daných log bol práve fotograf a grafický dizajnér Daniel Zachar.
Cena log a rozhodnutie o ich použití
Podľa zmluvy v Centrálnom registri zmlúv nové logá pre verejnoprávnu STVR stáli 9 800 eur, išlo o vytvorenie troch návrhov log, a to samostatného loga pre Slovenskú televíziu aj samostatné logo pre Slovenský rozhlas, a tiež jedno spoločné logo pre STVR. Rezort kultúry vtedy pre agentúru SITA uviedol, že bude na novom vedení STVR, či sa stotožní s návrhmi na nové logá, alebo sa budú ešte mierne upravovať.
STVR na medializované informácie o registrácii log podotkla, že oficiálne predstavenie nového loga ešte len príde. „Registrácia ochrannej známky je samostatným právnym procesom, a nie je totožná s oficiálnym predstavením vizuálnej identity verejnoprávnej inštitúcie. Tá má vlastný harmonogram, obsahový rámec a komunikačný kontext,“ vysvetlila STVR.
Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková dodala, že zverejnenie prihlášky v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR je bežný postup. „V krátkej dobe plánujeme oficiálne predstaviť verejnosti a médiám nové logo inštitúcie, ako aj logá jednotlivých programových služieb vrátane explikácie a fáz implementácie,“ uzavrela Flašíková