STVR má vyvážené spravodajstvo aj diskusné relácie, potvrdila to nezávislá analýza spoločnosti Media Tenor

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) si u medzinárodnej analytickej spoločnosti Media Tenor objednala nezávislú obsahovú analýzu svojho spravodajstva a diskusných formátov. Súhrnné zistenie konštatuje, že žiadna z použitých metodík nepreukázala nevyvážený prístup voči hlavným politickým prúdom.
Analýza pozostávala z troch častí
Informovala o tom STVR s tým, že analýza sa vykonávala za obdobie september až november 2025. Pozostávala z troch častí, kvantitatívnej obsahovej analýzy Správ STVR, analýzy diskusných relácií O 5 minút 12 a Sobotné dialógy a kvalitatívnej analýzy vyváženosti Správ STVR.
„Verejnoprávne spravodajstvo musí stáť na faktoch, profesionalite a vyváženosti. Nezávislá analýza potvrdzuje, že STVR napĺňa svoje zákonné poslanie a poskytuje divákom vecné a pluralitné informácie. Zistenia zároveň využijeme ako podklad pre ďalšie zvyšovanie kvality spravodajstva,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Kvantitatívna analýza potvrdila, že Správy STVR sa v sledovanom období vyznačovali vyšším zastúpením tém ozbrojených konfliktov, otázok štátneho rozpočtu a tém z oblasti umenia a kultúry. Správy STVR zároveň dosiahli najvyšší podiel správ súvisiacich so zahraničím spomedzi skúmaných slovenských spravodajských relácií.
Najvyššie zastúpenie neutrálnych informácií
V oblasti domácej politiky boli Správy STVR podľa analýzy najintenzívnejším zdrojom informácií z konkurenčných sledovaných relácií. Táto intenzita bola sprevádzaná najvyšším zastúpením neutrálnych informácií o domácich politických subjektoch. Intenzita pokrytia jednotlivých politických strán sa významne neodchyľovala od ostatných sledovaných relácií a významné rozdiely neboli zistené ani v spôsobe prezentácie a charaktere vyjadrení.
Analýza zároveň nepreukázala žiadne nedostatky v prezentácii politických subjektov, ktoré by si vyžadovali hlbší prieskum, a konštatovala, že jednotlivé subjekty mali adekvátny priestor na vyjadrenie. Správy STVR pritom kládli dôraz na politické postoje a vecnú politiku, zatiaľ čo osobné témy a medzistranícka agenda mali nižšie zastúpenie.
Súčasťou analýzy bolo aj 12 vydaní relácie O 5 minút 12 a 12 vydaní relácie Sobotné dialógy. Zistenia potvrdili, že ani jednu z relácií nemožno charakterizovať ako konfrontačnú diskusiu. Moderácia Sobotných dialógov bola takmer úplne neutrálna a v relácii O 5 minút 12 sa objavila nízka miera konfrontačnosti, ktorá bola vyvážene smerovaná voči predstaviteľom koalície aj opozície.
Z hľadiska tematického zamerania sa relácia Sobotné dialógy sústreďovala primárne na politické a verejnopolitické otázky s dôrazom na vecnú agendu. Diskusia sa orientovala na obsahové témy, nie na osobné roviny či konfrontačné rámcovanie sporov. Analýza zároveň poukázala na spôsob práce so zdrojmi. Miera transparentnosti odkazovania na externé zdroje v relácii O 5 minút 12 dosiahla 85 %, pričom moderátor na tieto zdroje odkazoval v priemere 14-krát počas relácie.
Výsledok je podľa STVR dobrý
Kvalitatívna časť analýzy sa zamerala na 716 politických príspevkov Správ STVR so stopážou nad 30 sekúnd a väzbou na celonárodnú politiku. V 93,9 % príspevkov nebol identifikovaný nález, ktorý by kolidoval s vyváženosťou. Tento výsledok je podľa STVR možné empiricky hodnotiť ako dobrý.
Zistené nálezy sa týkali najmä neúplnosti informácií alebo neposkytnutia adekvátneho priestoru niektorému z hlavných subjektov príspevku. Podiel prípadov, ktoré by znevýhodňovali vládnu garnitúru alebo opozíciu, bol nižší. Z analýzy preto podľa STVR nemožno vyvodzovať programové znevýhodňovanie a nevyvážený prístup konkrétneho politického prúdu.
„Výsledky analýzy vnímame ako spätnú väzbu a odborný podklad pre ďalší rozvoj redakčných štandardov. Dôraz budeme naďalej klásť na kontext, presnosť a vyvážené zastúpenie relevantných aktérov tém,“ doplnila riaditeľka Sekcie spravodajstva STVR Mária Hlucháňová.