Vykurovacia sezóna sa naplno všade nerozbehla, teplé počasie nám šetrí náklady na teplo

Vykurovacia sezóna na Slovensku sa zatiaľ naplno nezačala všade. Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR sa vykurovacia sezóna na Slovensku obvykle spúšťa 1. septembra a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Začiatok a trvanie vykurovacej sezóny však nie je stanovené len dodávateľmi tepla, závisí od viacerých faktorov vrátane poveternostných podmienok a predpisov.

Tepelná pohoda

Kúrenie v centrálnych zdrojoch tepla sa totiž aktivuje až vtedy, keď priemerná denná teplota vonku klesne dva dni po sebe pod 13 °C.

„Vývoj počasia vždy pozorne sledujeme. Ak sa oteplí, systémy sú schopné efektívne prispôsobiť dodávku tepla. Počas teplých dní dochádza k primeranému útlmu kúrenia a vo večerných hodinách, keď je vonku chladno, sa kúrenie opäť zintenzívni. Vďaka tomu pociťujú obyvatelia tepelnú pohodu a zbytočne sa energiou neplytvá. Ak by však vonkajšie teploty dlhodobo vzrástli, dodávky tepla sa prerušia,“ vyjadril sa predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš.

Vďaka teplej jeseni sa tento rok vykurovanie spustilo vo väčšine miest neskôr ako obvykle, prevažne až v druhom októbrovom týždni.

„Ak do konca roka nepríde extrémna zima, tak aj vzhľadom na teplejší január a február budeme môcť konštatovať, že sa kúrilo menej v porovnaní s inými rokmi a domácnosti sa nemusia obávať zvýšených nákladov na teplo,“ dodal Janiš.

Rady, ako ušetriť

Teplári upozorňujú, že kým bude vykurovacia sezóna v plnom prúde, je dobré už teraz urobiť opatrenia, ktoré pomôžu teplo efektívne využiť a zbytočne ním v domácnostiach neplytvať.

Krátke záclony siahajúce po parapetnú dosku pomôžu teplu od radiátorov voľne vstúpiť do miestnosti. Domácnosti by sa mali vyhnúť dlhým závesom a prekážkam, ktoré môžu brániť jeho šíreniu. Netreba umiestňovať pred radiátory žiaden nábytok, aby sa teplo mohlo do miestnosti lepšie rozptýliť.

Domácnosti by nemali zabudnúť na správne a pravidelné vetranie. V zime by sa malo vetrať krátko a intenzívne s uzavretým termostatickým ventilom, aby sa neplytvalo teplom. Každý stupeň, o ktorý znížite teplotu, vám môže ušetriť až 6 % na nákladoch na kúrenie. Správna vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tepelnú pohodou a spotrebu tepla. Domácnosť by ju mala udržiavať na úrovni 50 – 65 %.

Ak má domácnosť problémy s nerovnomerným ohrevom radiátora alebo zvukmi prúdiaceho vzduchu, mala by ho odvzdušniť pomocou odvzdušňovacej skrutky na začiatku vykurovacej sezóny alebo počas nej. Okná, dvere, obvodové steny a strecha by mali byť dôkladne izolované, aby sa zabránilo úniku tepla z domova.