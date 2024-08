Všetci sa teraz upokojme. V elektrárňach sa nič neplánované bombastické nedeje (komentár)

Niektoré české média pred niekoľkými dňami prišli s “bombastickým“ energetickým odhalením, ktoré sa má diať na Slovensku.

A niektoré médiá u nás sa následne nimi nechali namotať a pokračovali v “bombastickom“ odhaľovaní azda najväčšieho energetického biznisu na Slovensku za posledné desaťročie. Všetko je však inak, a to aj napriek tomu, že nejaké zmeny na slnkom vyhriatom slovenskom energetickom trhu dozaista po dlhšom čase prídu.

Ide o informáciu, že známy český podnikateľ Daniel Křetinský, ktorý nielen na Slovensku ovláda viacero energetických podnikov, začal rokovania o získaní celého majoritného 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach.

V súčasnosti v slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny vlastní prostredníctvom svojej firmy 33-percentný podiel. Teda rokuje o kúpe zvyšného 33-percentného podielu, ktorý má získať od talianskeho Enelu. Ten sa do Slovenských elektrární dostal takmer pred 20 rokmi počas energetického eldoráda druhej Dzurindovej vlády, a pred príchodom českého biznismena vlastnil celý spomínaný 66-percentný podiel.

A teraz prichádza “energetické odhalenie“ roka. Áno, je pravda, že Křetinského firma Energetický a průmyslový holding (EPH) prostredníctvom svojej dcéry EP Slovakia sa má onedlho stať vlastníkom 66 % akcií najväčšieho slovenského výrobcu elektriny. Na tom sa však dohodol EPH s talianskym Enelom ešte pri predaji jeho podielu v Slovenských elektrárňach, čiže niekedy v roku 2015.

Český podnikateľ sa vtedy s Talianmi pri uzatváraní biznisu dohodol, že po dostavaní tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce z elektrární definitívne vycúvajú a on sa stane najväčším 66-percentným majoritným akcionárom. Len pre úplnosť, vtedy s tým súhlasil aj minoritný 34-percentný majiteľ v Slovenských elektrárňach, čiže štát, ktorý v tom čase riadila druhá vláda Roberta Fica.

Čiže nič bombastické sa v slovenskom energetickom biznise nedeje. Média, ktoré sa snažia asi v dobrej vôli počas letnej uhorkovej sezóny rozvíriť rozhorúčený slovenský energetický trh, by si mohli prečítať aspoň základné údaje o firme Slovenské elektrárne na ich internetovej stránke. Na nej samotné Slovenské elektrárne informujú:

„Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú Slovenská republika s podielom 34 % (v mene štátu koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) a spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH) s podielom 66 %. Energetický a průmyslový holding, a.s., 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských elektrární a stal sa päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti SPH. Ďalších 50 % SPH ostalo zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel. Enel SpA prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Enel Produzione SpA 18. decembra 2015 podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV, dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s., o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predaj prebehol formou prevodu celého 66-percentného podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú firmu SPH. EP Slovakia môže získať až 100 % základného imania SPH, pričom prevod SPH na EP Slovakia prebieha v dvoch fázach. V rovnakej veci 21. decembra 2015 Ministerstvo hospodárstva SR a Enel Produzione podpísali Memorandum.“

Tak, aby bolo jasné. To, že Daniel Křetinský sa stane majoritným 66-percentným akcionárom v Slovenských elektrárňach je viac ako isté, a vie sa o tom už takmer desať rokov. Stane sa tak po dokončení štvrtého mochovského bloku, teda niekedy koncom roka 2025, začiatkom roka 2026. Čiže zhruba desať rokov, ako sa na tom už všetci zúčastnení dohodli. Nič sa už vlastne rokovať nemusí, teda minimálne o tom, kto sa v slovenskom dominantnom výrobcovi elektriny stane energetickým kráľom.

Dá sa však predpokladať, že už len pre ukončenie nekonečného energetického príbehu dostavby Mochoviec si český podnikateľ, taliansky energetik a štátny úradník otvoria vychladené bublinky a definitívne spláchnu celú transakciu v Slovenských elektrárňach.