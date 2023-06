Vláda uchránila domácnosti od zreálnenia cien energií, v budúcom roku sa tomu už nevyhneme

V tomto roku vláda uchránila domácnosti od zreálnenia cien elektriny, plynu a tepla. No ako uvádzajú analytici zo združenia Dáta bez pátosu na sociálnej sieti, ceny v budúcom roku pôjdu hore a domácnosti budú musieť začať šetriť.

Obyvatelia by sa mali pripraviť

„Obyvateľstvo by malo postupné zreálňovanie cien prijať racionálne a s pochopením. Núdznym by vláda mala vedieť cez príspevky na bývanie a dávky v hmotnej núdzi pomôcť. Ostatní budú musieť byť solidárni,“ uviedli analytici.

Prehľad regulovaných cien spracovala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V aktuálnej prognóze predpokladajú platnosť dohody so Slovenskými elektrárňami v celom horizonte prognózy, kde pre rok 2024 je dohodnutý nulový nárast komoditnej zložky konečnej ceny elektriny pre domácnosti a v ďalších rokoch prognózy o 9 %.

Zvýšenie cien energií

V roku 2024 očakáva rada výraznejší nárast regulovaných cien plynu a tepla pre približovanie sa komoditnej zložky ceny k trhovým cenám podľa futures. V roku 2025 už bude spotrebiteľská cena plynu a tepla pokrývať náklady dodávateľov na nákup komodity a v ďalších rokoch predpokladajú už len premietnutie ostatných nákladov do koncových spotrebiteľských cien.

V budúcom roku by tak mala elektrina medziročne zdražieť o 7,5 %, o rok neskôr o 12 %. Cena plynu by sa v budúcom roku mala zvýšiť o 25,1 % a v tom ďalšom o 6,8 %. Cena tepla by sa v roku 2024 mala podľa odhadov zvýšiť o 18,1 % a o rok neskôr o 4,9 %.