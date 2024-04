Veterná energia dosiahla rekordný rast. Nová inštalovaná kapacita vo svete vzrástla o 50 percent

V minulom roku bolo vo svete nainštalovaných 117 gigawattov novej kapacity veternej energie. Bol to nárast o 50 % oproti roku predtým, čo znamená, že to bol rekordný rok pre nové veterné projekty. Vyplýva to z najnovšej správy, ktorú zverejnila Globálna rada pre veternú energiu.

Nárast veterných zariadení „ukazuje, že svet sa v boji proti zmene klímy uberá správnym smerom,“ uvádza sa v správe. Jej autori však varovali, že veterný priemysel musí do roku 2030 zvýšiť svoj ročný rast aspoň na 320 gigawattov, aby splnil záväzok z klimatickej konferencie COP28 strojnásobiť svetovú inštalovanú kapacitu výroby obnoviteľnej energie do roku 2030.

Celosvetová kumulatívna kapacita veternej energie teraz predstavuje 1 021 gigawattov. V roku 2022 bola najaktívnejšou krajinou Čína, pokiaľ ide o nové zariadenia veternej energie. Mala dovedna 65 % nových inštalácií. Za ňou nasledovali USA, Brazília a Nemecko. Tieto štyri krajiny predstavovali v minulom roku dohromady 77 % nových inštalácií na celom svete.