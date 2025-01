V energetike začali platiť viaceré zmeny, polepšiť by si mali odberatelia

V slovenskej energetike začali od nového roka platiť viaceré nové vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vďaka nim by sa mal podľa regulačného úradu vylepšiť energetický trh, viac by mali byť chránení odberatelia, ktorí by mali mať aj spravodlivejšie ceny energií či vody.

Vďaka novej vyhláške v elektroenergetike je od nového roka spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome oslobodené od platby tarify za prevádzkovanie systému elektriny vyrobenej a spotrebovanej bez využitia distribučnej sústavy.

Nižšie ceny za dodávku tepla

Vyhláška tiež upravuje výpočet ceny za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny bez existujúceho odberného miesta, čo nebolo doteraz legislatívne riešené.

Vyhláška v plynárenstve prináša úpravu podrobností o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu. „Táto zmena prináša najmä pre domácnosti nižšie ceny za dodávku tepla, vzhľadom ku skutočnosti, že určenie maximálnej ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla bude transparentné a na základe trhových faktorov s predpokladom postupnej eliminácie neprehľadných neprimeraných cien, ktoré sa mohli uplatňovať pri dodávke plynu výrobcom tepla,“ vysvetlil regulačný úrad.

Dvojzložková cena vo vodnom hospodárstve

Vyhláškou v tepelnej energetike sa mení regulácia maximálnej výšky ceny zemného plynu na výrobu tepla a dodávku tepla pre zmluvy o dodávke plynu a zmluvy o združenej dodávke plynu na výrobu tepla uzatvorené od 1. januára 2025.

Precizuje sa pojem „prepojený podnik“ a súčasne nahrádza sa tento pojem kvôli jednoznačnému výkladu v praxi pojmom „previazaný podnik“. Úprava ustanovenia sa týka regulovaných subjektov, ktoré koexistujú v tzv. reťazci dodávateľov tepla a položky primeraný zisk.

Vo vodnom hospodárstve sa vďaka novej vyhlášky sa zavádza dvojzložková cena. Úhrada za dodávku pitnej vody a taktiež za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude pozostávať z dvoch zložiek. Z fixnej zložky ceny v eurách za rok, ktorú budú platiť všetci odberatelia pripojení na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu bez ohľadu na to, koľko pitnej vody odoberú (koľko odpadovej vody vyprodukujú).

A z variabilnej zložky ceny v eurách za meter kubický odobratej pitnej vody resp. odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.