Únia dosiahla nový míľnik, veterná a solárna energia predbehla fosílne palivá vo výrobe elektriny

Ján Karaba, riaditeľ SAPI, vyzdvihol úlohu kombinácie rôznych technológií a batériových úložísk, ktoré kompenzujú vplyvy nevyspytateľného počasia.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
Solárna, slnečná, veterná elektráreň, OZE
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Európska únia dosiahla v roku 2025 významný míľnik, keď výroba elektriny z vetra a slnka po prvý raz prekonala podiel fosílnych palív, konkrétne uhlia a plynu. Podľa analýzy inštitútu Ember a komentára Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) zaznamenali tieto obnoviteľné zdroje 30 % podiel na celkovej výrobe elektriny v EÚ, zatiaľ čo fosílne palivá klesli na 29 %.

Napriek medziročnému poklesu výroby elektriny vo vodných elektrárňach o 12 % v dôsledku sucha, celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie dosiahol 48 %. Ján Karaba, riaditeľ SAPI, vyzdvihol úlohu kombinácie rôznych technológií a batériových úložísk, ktoré kompenzujú vplyvy nevyspytateľného počasia.

Zmeny v energetickom mixe

SAPI zdôrazňuje potrebu rozvoja lacných, domácich obnoviteľných zdrojov energie. Výroba elektriny zo slnka tvorí približne 4 %, veterná výroba je zatiaľ nízka. Závislosť výlučne na vodných elektrárňach predstavuje riziko aj pre Slovensko.

Zmeny v energetickom mixe sú evidované aj na úrovni jednotlivých krajín. Írsko v júni 2025 ukončilo využívanie uhlia, Poľsko znížilo jeho podiel na 51 % vďaka rozvoju OZE. V Nemecku výroba zo slnka prvýkrát predbehla plyn a Maďarsko dosiahlo najvyšší podiel solárnej energie (28 %) v celej .

Závislosť od geopolitických rizikových regiónoch

Lacnejšie obnoviteľné zdroje prispievajú k znižovaniu cien elektriny na trhoch. Avšak, podľa Emberu EÚ minulý rok spotrebovala o 8 % viac plynu než v roku 2024, čo sa odzrkadlilo v doplatkoch až 32 miliárd eur za dovoz plynu z krajín mimo EÚ.

Karaba zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky by mali zostať v európskych ekonomikách, podporovať pracovné miesta a znižovať závislosť od geopoliticky rizikových regiónov. Riešením je vyvážená výstavba rozmanitých technológií OZE spolu s rozvojom skladovacích kapacít.

Tento historický posun v energetike potvrdzuje výrazný krok smerom k ekologickejšej a ekonomicky efektívnejšej budúcnosti európskej energetiky.

