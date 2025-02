Ukrajina sa snaží kúpiť dva jadrové reaktory od Bulharska

Ukrajinský parlament schválil zákon, ktorý oprávňuje štátnu jadrovú spoločnosť Enerhoatom na nákup dvoch ruských reaktorov z Bulharska za 500 miliónov eur. Referuje o tom web enerdata.net.

Dva jadrové bloky s celkovou kapacitou 2,2 GW a pôvodne určené pre jadrovú elektráreň Belene zrušenú v roku 2022 budú inštalované v Chmeľnyckej jadrovej elektrárni a do siete by mali byť pripojené do troch rokov.

Kompenzácia strát

Ukrajina sa týmto snaží kompenzovať stratu Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú v súčasnosti kontroluje Rusko.

Enerhoatom v súčasnosti prevádzkuje dva reaktory v Chmeľnyckej jadrovej elektrárni s celkovou kapacitou 2 GW. Výstavba tretieho a štvrtého reaktora v elektrárni sa začala v 80. rokoch 20. storočia, ale bola zastavená v roku 1990. Odvtedy bolo podpísaných niekoľko dohôd na oživenie projektu, ale dosiahol sa len malý pokrok.