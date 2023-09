Tankujeme drahší benzín ako vlani, ceny podľa analytičky však ešte zamieria nahor

Slovenskí motoristi by sa mali pripraviť na zdražovanie. Sú za tým svetové ceny ropy. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe hýbať nad úrovňou 90 amerických dolárov za barel. A to bude znamenať, že ceny na slovenských čerpacích staniciach zrejme ešte zamieria smerom nahor.

„Prispievať k tomu bude hlavne obmedzovanie ťažby a exportu zo strany Saudskej Arábie a Ruska. Vytvára sa teda skôr priestor pre pokračujúce zvyšovanie cien pohonných látok. Na druhej strane čiastočne brzdiaco by na ceny benzínu mohlo pôsobiť skončenie dovolenkovej sezóny a teda ochladenie dopytu po pohonných látkach,“ povedala Glasová.

Ceny sa vyvíjali oboma smermi

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR za 36. týždeň 2023 sa ceny benzínu aj nafty vyvíjali oboma smermi. V predchádzajúcich týždňoch pritom ceny pohonných látok mierili prevažne smerom nahor, čo nadväzovalo na vývoj cien ropy na svetovom trhu.