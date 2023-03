Stredoslovenská distribučná rozširuje elektrickú sieť v Krasňanoch, investujú približne 320-tisíc eur

Približne 320-tisíc eur investuje Stredoslovenská distribučná (SSD) do rozšírenia elektrickej siete v obci Krasňany neďaleko Žiliny.

Dôvodom je plánovaná výstavba novej obytnej štvrte v lokalite Na Brezníku, kde má pribudnúť 30 domov. Informoval o tom hovorca SSD Miroslav Gejdoš. Do spomenutej lokality privedú energetici vysoké napätie kilometrovým podzemným káblom.

„Postavili sme dve kioskové trafostanice, ktoré ho budú meniť na nízke napätie. Rozvody nízkeho napätia pôjdu tiež zemou v dĺžke asi jeden a pol kilometra. Kapacita siete pokryje spotrebu nielen tridsiatich ohlásených domov, ale bude mať ešte rezervu pre ďalších zhruba dvadsať,“ konkretizoval parametre rozšírenia siete projektový manažér SSD Jakub Jaseň.

Elektromontéri začali s prácami už počas februára, rozmočený terén po oteplení však výrazne skomplikoval pohyb nákladných áut a ťažkých strojov. „Napriek tomu pokračujeme v súlade s harmonogramom a do konca júna by sme mali ukončiť práce vrátane uvedenia zasiahnutých pozemkov do pôvodného stavu,“ skonštatoval manažér stavby.