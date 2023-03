Indiu bude stáť ukončenie spaľovania uhlia zhruba 900 miliárd dolárov, o prácu by prišli milióny ľudí

Ak by India okamžite prestala so spaľovaním uhlia, viac ako päť miliónov ľudí by prišlo o prácu. Medzinárodné fórum pre životné prostredie, udržateľnosť a technológiu, známe pod skratkou iFOREST, zverejnilo dve správy, v ktorých podrobne popisuje, koľko bude Indiu stáť odklon od uhlia a iných znečisťujúcich palív bez toho, aby to ohrozilo živobytie miliónov ľudí, ktorí sú stále zamestnaní v uhoľných baniach a elektrárňach.

Osem nákladových faktorov

Správy iFOREST tvrdia, že preskúmala štyri uhoľné oblasti v Indii a identifikovala osem rôznych nákladových faktorov, ako je zriadenie infraštruktúry a príprava pracovníkov na prechod. Najväčšou investíciou pri prechode budú náklady na zriadenie infraštruktúry čistých energií, ktoré by podľa odhadov mohli do roku 2050 dosiahnuť až 472 miliárd dolárov.

Zabezpečenie pracovných miest v oblasti čistých energií pre pracovníkov bude stáť menej ako 10 % celkovej potrebnej sumy, čiže asi deväť miliárd dolárov.

Think tank uviedol, že 600 miliárd dolárov budú stáť investície do nových priemyselných odvetví a infraštruktúry a ďalších 300 miliárd dolárov poputuje na granty a dotácie na podporu pracovníkov uhoľného priemyslu a postihnutých komunít.

Závislosť od spaľovania uhlia

India je jedným z najväčších producentov skleníkových plynov otepľujúcich planétu za Čínou, Spojenými štátmi a Európskou úniou. Vo výraznej miere je naďalej veľmi závislá od spaľovania uhlia.

Premiér Naréndra Módí v roku 2021 na klimatickej konferencii COP26 v škótskom Glasgowe oznámil, že krajina dosiahne nulové emisie do roku 2070.

(1 EUR = 1,0879 USD)