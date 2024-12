SPP naďalej bojuje za zachovanie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Významní plynárenskí hráči poslali predsedníčke Európskej komisie deklaráciu

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) sa nevzdáva v boji o zachovanie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. Slovenský najväčší dodávateľ energií v snahe o zachovanie tejto tranzitnej trasy aktívne pokračuje v primeraných krokoch.

SPP v spolupráci s ďalšími partnermi pripravili Deklaráciu o podpore prepravy plynu cez územie Ukrajiny. Signatármi tejto deklarácie sú významní dodávatelia a prepravcovia energií, dôležité obchodné zväzy a veľkí priemyselní odberatelia z Maďarska, Rakúska, Talianska a Slovenska. Deklaráciu poslali predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.

„Deklarácia, ktorú sme v SPP pripravili má podporiť pokračovanie prepravy plynu cez územie Ukrajiny a zachovanie jej plynárenskej infraštruktúry, pretože ide o najvýhodnejšie riešenie nielen pre odberateľov plynu v Európe, ale aj pre samotnú Ukrajinu. Dokument je dôležitým hlasom biznisu priamo zodpovedného za energetickú bezpečnosť a hospodárstvo regiónu, ktorý môže v blízkej budúcnosti utrpieť významné ekonomické škody. Deklaráciu predložíme predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, aby mala informácie o ohrození energetickej a ekonomickej bezpečnosti v našom regióne z prvej ruky,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.

Alternatívna bude výrazne drahšia

SPP dlhodobo podporuje pokračovanie prepravy plynu cez územie Ukrajiny, pretože ho považuje za najvýhodnejšie riešenie pre svojich zákazníkov.

Na príklade Slovenskej republiky vie štátny podnik vyčísliť, že ak plyn z východu bude na naše územie prúdiť len čiastočne alebo prestane prúdiť úplne, akákoľvek iná alternatíva bude výrazne drahšia.

„Ak by SPP, ktorý má približne 65-percentný podiel na našom trhu, prišiel o dodávky plynu z východu a celý potrebný objem by sme nakúpili z iného zdroja a fyzicky prepravili na Slovensko, stálo by nás to navyše ďalších 150 miliónov eur. V prípade celého slovenského trhu by to bolo navyše viac ako 220 miliónov eur,“ upozornil Ferencz.

Nárast tranzitných poplatkov

Rozdiel spôsobujú najmä tranzitné poplatky, ktoré do budúceho roku zrejme porastú, pričom ešte stále nie je známa ich finálna výška.

Zároveň, prerušenie dodávok zemného plynu cez Ukrajinu bude mať podľa Ferencza zákonite za následok aj nárast jeho cien na veľkoobchodných trhoch. „Okrem toho, ak príde studená zima, môže táto situácia spôsobiť nedostatok plynu a problémy s jeho dodávkami v celej Európe,“ zdôraznil Ferencz.

Prípadné zastavenie dodávok prepravy plynu cez Ukrajinu môže tiež výrazne znížiť príjmy dcérskej spoločnosti Eustream a viesť k nezvratným škodám na ukrajinskej plynárenskej infraštruktúre.

Deklaráciu doteraz podpísali Slovenský plynárenský priemysel, a.s., eustream, a.s., MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC. MVM Zrt., Gas Intensive Societa Consortile a.r.l., Zväz rakúskeho priemyslu (Industriellenvereinigung), Konfederácia maďarských zamestnávateľov a priemyselníkov (BusinessHungary – MGYOSZ) a Republiková únia zamestnávateľov zo Slovenska.

Od 1. januára 2025 hrozí, že Ukrajina prestane prepravovať ruský zemný plyn cez svoje územie ďalej na západ. Končí totiž platnosť tranzitnej zmluvy s Ruskom . Ukrajinskí predstavitelia sa už viackrát vyjadrili, že tranzitnú zmluvu s Ruskom neplánujú predĺžiť.