Slovnaft vyrobil bionaftu z kešu orechov a udržateľné letecké palivo z kuchynského oleja - FOTO

Slovnaft vyrobil v rámci výrobného testu motorovú naftu s obsahom bionafty rastlinného pôvodu a udržateľné letecké palivo. Ako informoval hovorca spoločnosti Anton Molnár, úspešný výrobný test potvrdzuje, že Slovnaft je na výrobu tohto typu alternatívnych palív technologicky pripravený.

Obnoviteľná nafta

Bionaftu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) rastlinného pôvodu, ktorá je v zahraničí označovaná aj ako obnoviteľná nafta, vyrobil Slovnaft koncom uplynulého roka.

„Výrobný test sme zrealizovali na výrobnej jednotke, ktorá sa používa aj na výrobu konvenčnej motorovej nafty. Produkt sme vyrábali metódou co-processingu, keď sme naraz spracovali fosílnu aj biologickú surovinu. Ako vstupnú biosurovinu sme použili olej zo škrupín kešu orechov,“ opisuje proces Róbert Hurný, riaditeľ útvaru Rozvoj Downstream.

Vo výrobnom teste spoločnosť dokázala vyrobiť motorovú naftu s obsahom bionafty HVO tak, že vstupná biosurovina sa spojila s fosílnou zložkou priamo počas výroby. Obe zložky sa vo výrobnom zariadení spracúvali súčasne. Výsledkom je palivo, ktoré obsahuje v požadovanom pomere dve zložky, a to bionaftu a klasickú fosílnu naftu.

Udržateľné letecké palivo

Rafinéria Slovnaft zároveň zrealizovala ďalší výrobný test, v rámci ktorého vyrobila udržateľné letecké palivo (Sustainable Aviation Fuel – SAF). V tomto prípade bol vstupnou surovinou použitý, čiastočne rafinovaný kuchynský olej.

Foto: SITA/Slovnaft.

Udržateľné letecké palivo vyrobili v Slovnafte tiež formou co-processingu na výrobnej jednotke, ktorá slúži na výrobu štandardného leteckého petroleja. „Aj v prípade výroby SAF možno test považovať za úspešný. Dobrou správou je, že ho dokážeme vyrobiť na našej existujúcej výrobnej jednotke,“ uviedol Hurný.

Na výrobné testy sa rafinéria pripravovala približne rok. „Počas testov sme potrebovali predovšetkým odsledovať reakciu našich výrobných zariadení na tento proces. Druhou časťou bola analýza kvality výstupného produktu,“ doplnil Hurný.

Legislatívne trendy a vývoj do budúcnosti

Výroba týchto typov palív reflektuje na legislatívne trendy a vývoj do budúcnosti. V súčasnosti vyrába SAF len veľmi málo rafinérií na svete. Slovnaft sa tak stal jednou z prvých rafinérií schopných vyrobiť letecké palivo spĺňajúce kvalitatívne požiadavky stanovené pre SAF.

V súvislosti s environmentálnymi cieľmi EÚ má od tohto roku tvoriť palivo SAF 2 % z celkovej spotreby leteckého paliva, pričom každý rok sa toto percento bude postupne navyšovať. Do roku 2030 sa podiel SAF má zvýšiť na 6 %, do roku 2035 na 20 % a do roku 2050 až na 70 %. Tieto požiadavky sa budú vzťahovať na všetky lety s pôvodom v EÚ bez ohľadu na destináciu.

Úspešným absolvovaním výrobných testov Slovnaft ukázal, že je technologicky pripravený vyrábať aj bionaftu rastlinného pôvodu, ako aj udržateľné letecké palivo.

„Fakt, že Slovnaft v tomto teste obstál, znamená potvrdenie našej pozície dôležitého hráča v regióne strednej a východnej Európy. Kompetenciu v oblasti chemickej výroby, ktorú sme nadobudli počas dlhoročnej histórie podniku, je nevyhnutné zachovať a rozvíjať v súlade s tým, kam sa spoločnosť posúva a akú budúcnosť chceme tvoriť,“ povedal Gabriel Szabó, podpredseda predstavenstva Slovnaftu a viceprezident pre Downstream Skupiny MOL.