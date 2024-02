Fico chce stavať na Slovensku nový obrovský jadrový blok. Odkiaľ by na to štát zobral peniaze však nevie (foto)

Premiér Robert Fico by chcel na Slovensku postaviť nový obrovský jadrový blok s výkonom nad tisíc megawattov. Nový jadrový blok by mohol podľa neho vyrásť napríklad v Jaslovských Bohuniciach.

„Toto keby sa nám podarilo, tak potom ten problém, ktorý nám vzniká s obrovským tlakom na dostatok elektriny, by sme mohli bez akýchkoľvek ťažkostí vyriešiť. Bude to ťažké a náročné. Toto rozhodnutie však musí urobiť naša vláda,“ povedal po štvrtkovom rokovaní vlády v Košiciach Fico.

Predseda slovenskej vlády zatiaľ nevedel konkretizovať odkiaľ by štát na takýto jadrový projekt zohnal peniaze. „Musíme nájsť financovanie. To budú desiatky miliárd eur, ale je to pre Slovensko dôležité,“ konštatoval Fico.