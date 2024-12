Slovensko by sa mohlo streliť do vlastnej nohy, analytici zdôrazňujú výhody dodávania elektriny na Ukrajinu

Slovensko by si malo dať pozor, aby sa v prípade zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu nestrelilo do vlastnej nohy. Upozorňujú na to analytici z Dáta bez pátosu.

„Treba si dať pozor, aby sme sa nestrelili do vlastnej nohy, lebo tú elektrinu dodá niekto iný a potečie cez nás. Dokonca to radi v rámci fungujúcich prenosových sústav aj za drobnú úplatu sprostredkujeme. Dvakrát meraj a raz rež. A hlavne navrhujeme s porozumením používať dáta, čísla, informácie,“ uviedli analytici na sociálnej sieti.

Slušný biznis

V tomto roku je bilancia vývoz-dovoz elektrickej energie silne v prospech nášho vývozu. Ako uviedli analytici, priemerne ide o vývoz výkonu asi 320 megawattov. Náš celkový export elektriny v roku 2024 bude asi 5,2 terawatthodín, z toho na Ukrajinu pôjde asi 2,8 terawatthodín elektriny. To je viac ako polovica nášho čistého exportu.

„Netvrdíme, že by sa nedala tá elektrina predať inde (Maďarsko, Balkán), ale po 100 eur za jednu megawatthodinu (odhad) je to slušný biznis za celkovo skoro 300 miliónov eur a aj 0,2 % nášho hrubého domáceho produktu,“ konštatovali analytici.

Recipročné opatrenia

Slovensko bude uvažovať podľa premiéra Roberta Fica o recipročných opatreniach voči Ukrajine, ktorá plánuje od nového roka zastaviť tranzit ruského plynu cez svoje územie.

„Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ povedal Fico vo svojom videu.