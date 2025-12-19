Slovenské elektrárne vyplatia prvé dividendy, štátna pokladnica si polepší o 170 miliónov

Slovenské elektrárne doteraz svoj zisk reinvestovali, predovšetkým do dokončenia jadrovej elektrárne Mochovce.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Slovenské elektrárne
Foto: ilustračné, Slovenské elektrárne, Tomáš Schiller
Akcionári Slovenských elektrární rozhodli o výplate dividend, čo prinesie štátnej pokladnici približne 170 miliónov eur.

Tento krok je významným príspevkom k verejným financiám na konci roka a predstavuje historicky prvú výplatu dividend od privatizácie spoločnosti v roku 2006. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lenka Šarláková.

Okrem daní aj dividendy

Slovenská republika vlastní 34 % podiel v Slovenských elektrárňach, pričom výkon akcionárskych práv má na starosti Ministerstvo hospodárstva SR. Väčšinový podiel 66 % vlastní Slovak Power Holding B.V., patriaci pod Energetický a průmyslový holding (EPH).

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček uviedol, že po vstupe EPH do spoločnosti a spustení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v roku 2023 sa spoločnosť dostala do finančnej kondície umožňujúcej vyplatiť dividendy.

Okrem daní teda štát získa aj dividendy, a to v celkovej výške 170 miliónov eur. Dokončenie Mochoviec zároveň zvýšilo energetickú bezpečnosť, prispelo k čistejšiemu ovzdušiu a umožnilo garantovať cenu silovej elektriny pre dodávateľov domácností.

Pomoc domácnostiam

Slovenské elektrárne doteraz celý svoj zisk reinvestovali, predovšetkým do dokončenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Tento strategický projekt stál 6,6 miliardy eur, čo je najväčšia súkromná investícia na Slovensku.

Okrem toho spoločnosť v rokoch 2023 až 2025 poskytla slovenským domácnostiam výrazne nižšiu cenu silovej elektriny v porovnaní s burzovými cenami, čím sa vzdala nezrealizovaných príjmov v hodnote približne 2,4 miliardy eur. Tento krok pomohol ochrániť domácnosti a chránených odberateľov pred prudkým rastom cien energií.

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku s viac ako 60 % podielom na celkovej výrobe. Spoločnosť prevádzkuje päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne a vyrába elektrinu bez priamych emisií CO2. Vďaka záväzku k nízkouhlíkovej výrobe energie je považovaná za lídra v oblasti udržateľnej výroby energie v strednej a východnej Európe. Od roku 2021 bola štyrikrát zaradená do prestížneho indexu Europe’s Climate Leaders, ktorý pripravujú The Financial Times a Statista.

