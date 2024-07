SEPS úspešne spustila lokálnu prevádzku projektov európskej platformy MARI a PICASSO

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) úspešne spustila lokálnu prevádzku projektu MARI a PICASSO. Ako informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, vďaka úspešnému spusteniu prvej fázy projektu sa v rámci Slovenska zaviedli zmeny veľkého rozsahu, ktoré sú nevyhnutné pre pripojenie sa k spomínaným platformám MARI a PICASSO.

„Týmto krokom sa zásadným spôsobom mení a upravuje spôsob udržiavania výkonovej rovnováhy v elektrizačnej sústave na Slovensku,“ dodala Sandra Čičová Kotzigová.

Režim lokálnej prevádzky

Správne fungujúci režim lokálnej prevádzky je pre SEPS dôležitý aj do budúcnosti, keď môže byť využitý v prípade náhleho výpadku, napríklad komunikácie medzi IT systémami SEPS a príslušnou platformou. V takom prípade sa slovenská elektrizačná sústava odpojí od platforiem a prejde na režim lokálnej prevádzky (tzv. režim „disconnected“), v ktorom zotrvá až do vyriešenia situácie a opätovného pripojenia.

Jednou z najväčších zmien je zavedenie 15-minútovej obchodnej periódy pre podávanie cenových ponúk na aktiváciu RE z podporných služieb typu aFRR a mFRR v rámci prípravy prevádzky podporných služieb, ako aj v spôsobe oceňovania RE z aktivácie týchto podporných služieb.

Regulácia činného výkonu

Nasadenie umožnilo poskytovateľom podporných služieb podávať cenové ponuky na aktiváciu RE aj bez alebo nad rámec hodnoty kontraktu na disponibilitu podporných služieb typu aFRR a mFRR v príslušnej perióde, a to prostredníctvom ponuky typu „free bid“. Rovnaké úpravy boli zavedené aj pre využívanie RE z osobitného produktu – Terciárnej regulácie činného výkonu 3-minútovej (mFRR3).

V súčasnosti prebieha technická a legislatívna príprava realizácie samotného pripojenia do platformy PICASSO, ktoré je plánované na 5. 11. 2024 a následného pripojenia do platformy MARI, ktoré je plánované na 3. 12. 2024.

Implementačný projekt európskej platformy

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). Projekt MARI bol založený v apríli 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom.

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR). Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom.