SEPS sa pripravuje na ostré zapojenie do platforiem pre výmenu regulačnej energie

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) sa intenzívne pripravuje na vstup do medzinárodných platforiem pre výmenu regulačnej energie. Ostré zapojenie SEPS do platformy PICASSO je plánované v novembri a do MARI v decembri tohto roka.

„V súčasnosti prebieha fáza testovania, ktorej cieľom je overiť funkčnosť realizovaných IT úprav prepojenia s platformami a zároveň vykonať integračné testy medzi jednotlivými systémami a účastníkmi trhu tak, aby vstup na európsky trh s regulačnými službami prebehol u všetkých zúčastnených strán bez komplikácií,“ informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

Cezhraničná výmena regulačnej energie z rezerv

Pripojenie SEPS k platformám umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ. Účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ.

„Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby/spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb,“ dodala Čičová Kotzigová.

Európske platformy prispejú k efektívnosti

Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu s regulačnou energiou prinesie vyššiu likviditu v rámci spoločného cenového rebríčka platforiem aj možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu ponuku regulačnej energie.

„Tieto európske platformy prispejú k efektívnosti v rámci vyrovnávania bilancie v Európe a integrujú trhy s regulačnou energiou aFRR a mFRR a tým prispievajú k zvýšeniu prevádzkovej bezpečnosti,“ konštatovala Čičová Kotzigová.