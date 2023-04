Saudská Arábia zníži ťažbu ropy o 500-tisíc barelov denne, „opatrením" sleduje jasný zámer

Saudská Arábia od mája do konca roka 2023 zníži produkciu ropy o 500-tisíc barelov ropy denne. To by podľa agentúry AP mohlo zvýšiť ceny ropy vo svete.

Ide o koordinovaný krok

Tamojšie ministerstvo energetiky v nedeľu uviedlo, že zníženie ťažby ropy je koordinovaný krok s niektorými členmi aj nečlenmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a pridáva sa k zníženiu, ktoré oznámili vlani v októbri. Podľa rezortu je to „preventívne opatrenie“ zamerané na stabilizovanie trhu s ropou.

Zníženie predstavuje menej ako 5 percent priemernej produkcie Saudskej Arábie 11,5 milióna barelov denne v roku 2022.

Produkcia obmedzená ešte vlani

Krok pravdepodobne ešte viac naruší vzťahy Saudskej Arábie so Spojenými štátmi, ktoré ju a ďalších spojencov vyzvali, aby zvýšili produkciu v snahe znížiť ceny a obmedziť príjmy Ruska z ropy v čase, keď vedie vojnu na Ukrajine.

Už októbrové zníženie rozhorčilo administratívu amerického prezidenta Joea Bidena.