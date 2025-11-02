Samoodpočet plynu naberá na popularite, stačí naskenovať sériové číslo meradla a aktuálnu hodnotu spotreby

Slovenské domácnosti si stále viac zvykajú na samoodpočet spotreby zemného plynu. Ako pre SITA uviedla Miroslava Schneider z SPP – distribúcia, mobilná aplikácia odpočet PLYNU prekročila hranicu 200-tisíc stiahnutí. „Digitálne riešenie sa stalo najvyužívanejším spôsobom, ako môžu slovenské domácnosti v tarife D1 nahlásiť spotrebu plynu,“ dodala Schenider.
Čo treba naskenovať?
Od 1. januára 2025 sa podľa legislatívnej úpravy zmenil spôsob nahlasovania spotreby plynu pre odberné miesta v tarife D1. Ide o domácnosti s ročnou spotrebou do 200 metrov kubických, spravidla v bytových domoch, ktoré využívajú plyn len na varenie. Namiesto fyzických návštev odpočtárov bol zavedený systém samoodpočtu.
Domácnosti dostanú pred Vianocami hneď dvojitý darček, príde aj sľubovaná energopomoc
Táto zmena sa týka približne 600-tisíc odberných miest na Slovensku. Mení sa len forma odpočtu, nie termín jeho vykonávania. „Odberatelia sú počas odpočtového cyklu na samoodpočet aktívne vyzývaní prostredníctvom oznamov, e-mailov či SMS správ,“ doplnila Schneider.
Aplikácia odpočet PLYNU umožňuje používateľom jednoducho zadať stav plynomeru. Stačí naskenovať sériové číslo meradla a aktuálnu hodnotu spotreby. Údaje sa po kontrole automaticky odošlú distribučnej spoločnosti. Registrovaní používatelia môžu navyše dostávať notifikácie s pripomenutím termínu odpočtu a spravovať viacero odberných miest, napríklad tých svojich blízkych, ktorí smartfón nepoužívajú.
Urýchlený proces
Zavedením samoodpočtu sa znížila potreba fyzických odpočtov a administratívnej záťaže, čím sa celý proces urýchlil. Po prijatí údajov zo samoodpočtu distribútor informácie spracuje a postúpi ich obchodníkovi s plynom, ktorý pripraví vyúčtovaciu faktúru. Podľa SPP – distribúcia si domácnosti na nový systém postupne zvykajú.
Hoci v súčasnosti aplikáciu odpočet PLYNU využívajú najmä odberatelia s nízkym odberom zemného plynu, poskytuje praktické informácie aj pre odberateľov v iných tarifách. Používatelia v nej nájdu prehľad o odberných miestach a histórii spotreby, môžu si sledovať vývoj a históriu spotreby v prehľadných grafoch či nastaviť si notifikácie, ktoré ich včas upozornia na možnosť vykonania samoodpočtu alebo na zmenu stavu ich žiadostí.
Aplikácia tiež umožňuje priame volanie na zákaznícku alebo poruchovú linku, poskytuje informácie o plánovaných odstávkach a rekonštrukciách sietí a funguje ako praktický komunikačný kanál medzi odberateľom a distribútorom.
Mobilná aplikácia odpočet PLYNU
Aplikácia je dostupná bezplatne pre zariadenia so systémami Android a iOS. Spoločnosť zároveň pripomína, že spotrebu je možné nahlásiť aj inými spôsobmi – prostredníctvom online formuláru na webe www.spp-distribucia.sk, na telefonickej linke 0850 36 44 36 alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu.