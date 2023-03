S jadrovými elektrárňami sme stotožnení, tvrdí starosta Radošoviec a nový zdroj vraj prinesie rozvoj regiónu

Obyvatelia Radošoviec v okrese Trnava nebudú mať podľa starostu Miroslava Remenára problém s umiestnením nového jadrového zdroja v katastri ich obce. Nový jadrový zdroj pripravuje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) v lokalite Jaslovských Bohuníc, jeho značná časť však bude zrejme stáť práve v katastri Radošoviec.

Dlhé roky sú vedľa nás

„S jadrovými elektrárňami sme stotožnení, dlhé roky sú vedľa nás. Celé roky z jadrovej energetiky žijeme, ľudia sú tam zamestnaní,“ povedal starosta Miroslav Remenár.

Výstavba novej jadrovej elektrárne by podľa neho priniesla ďalšie pracovné príležitosti, zlepšenie služieb a v budúcnosti aj dane z nehnuteľnosti. „Je to ešte ďaleko, ale určite by to bol pre obec veľký prínos,“ dodal Remenár s tým, že Radošovce majú len niečo cez štyristo obyvateľov.

Rozvoj regiónu

Jadrová eneregetická spoločnosť Slovenska pred rokmi práve pre možnú výstavbu novej jadrovej elektrárne vykúpila v Radošovciach pozemky s rozlohou niekoľkých desiatok hektárov.

Riaditeľ úseku ekonomiky a financovania JESS Miroslav Tamáš starostov a primátorov z regiónu na ich nedávnom sneme ubezpečil, že činnosť spoločnosti smeruje nielen k posilneniu energetickej bezpečnosti a sebestačnosti Slovenska, ale aj k rozvoju ich regiónu.

Nová jadrová elektráreň má podľa neho ambíciu byť moderným konceptom s minimálnym vplyvom na životné prostredie.