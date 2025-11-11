Ruskí spoluvlastníci rokujú o odchode zo srbskej rafinérie NIS

Ministerstvo financií USA začalo uplatňovať voči NIS sankcie ako súčasť kampane prezidenta Trumpa proti ruskému energetickému sektoru.
Benzínový cisternový automobil srbskej spoločnosti NIS na čerpacej stanici v Pančeve v Srbsku. Foto: SITA/AP
Ruskí spoluvlastníci srbskej ropnej spoločnosti NIS, ktorá teraz čelí sankciám USA, rokujú o svojom odchode z firmy. Americké ministerstvo financií totiž pre vojnu na Ukrajine začalo uplatňovať voči NIS sankcie ako súčasť kampane prezidenta USA Donalda Trumpa proti ruskému energetickému sektoru.

Ruský Gazprom Nefť a jeho vlastník Gazprom roku 2009 vlastnili takmer 45 percent NIS. Nedávno Gazprom previedol približne 11 percent na inú ruskú firmu Intelligence. Srbský štát má necelých 30 percent. Podľa srbskej ministerky energetiky Dubravky Djedovičovej ruská strana signalizuje, že „je pripravená postúpiť kontrolu a vplyv v spoločnosti NIS tretej strane“. Neuviedla však, kto je potenciálnym kupcom.

NIS prevádzkuje hlavnú srbskú rafinériu v Pančeve neďaleko Belehradu, ktorá pokrýva približne 80 percent potrieb krajiny. NIS zamestnáva približne 13 500 pracovníkov a má viac ako 400 čerpacích staníc, prevažne v Srbsku, ale 80 z nich je v Bosne, Bulharsku a Rumunsku.

