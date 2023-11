Regulačný úrad už rozhoduje o budúcoročných cenách energií, podrobnosti však zatiaľ nechcú prezradiť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už schvaľuje cenové návrhy dodávateľov energií. Na úrad prišlo 42 cenových návrhov za dodávku elektriny a 28 cenových návrhov za dodávku plynu.

Zatiaľ neprezradili ceny

Zmeniť ceny v novom roku chce aj vyše 100 dodávateľov tepla. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz, finalizáciu schvaľovania cenových návrhov očakáva regulačný úrad do konca tohto roka. Regulačný úrad zatiaľ nechce prezradiť, ako by mohli ceny energií pre domácnosti a ostatných chránených odberateľov vyzerať.

„Úrad nikdy vopred nekomentuje výsledok cenových konaní pred ich finálnym ukončením. Preto v tejto chvíli môžeme iba konštatovať určité trendy a princípy, ktoré reflektované v cenových návrhoch a konaniach,“ uviedol Igaz.

Medziročný pokles cien

Z predložených cenových návrhov na dodávku elektriny pre domácnosti podľa neho vyplýva, že dodávatelia zohľadnili rozhodnutie ministerstva hospodárstva vo všeobecnom hospodárskom záujme. Predložené cenové návrhy na dodávku elektriny pre ostatné skupiny zraniteľných odberateľov, ako aj cenové návrhy na dodávku plynu pre všetky skupiny zraniteľných odberateľov musia zohľadňovať medziročný pokles trhových cien elektriny a plynu.

„Na úrade v súčasnosti už naplno bežia príslušné cenové konania, pričom prísne posudzujeme oprávnenosť nákladov energetických firiem a zohľadňujeme pokles trhových cien energií v zmysle príslušnej legislatívy,“ dodal Igaz.

ÚRSO upozorňuje, že trhové ceny energií sú napriek poklesu v ostatných mesiacoch stále výrazne vyššie, ako boli pred energetickou krízou v roku 2020. „Zároveň upozorňujeme, že v súčasnosti mnohí odberatelia platia za energie nie úradom regulované, ale vládou zastropované ceny, a preto finálne dopady na odberateľov energií v roku 2024 budú závisieť od prípadných kompenzačných schém vlády,“ upozornil Igaz.

Rokovania so Sakovou

Predseda regulačného úradu Andrej Juris v súčasnosti o budúcoročných cenách energií intenzívne rokuje aj s novou ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. „Ministerstvu hospodárstva SR poskytujeme maximálnu súčinnosť. V rámci svojich zákonných možností hľadáme odborné riešenia pre eliminovanie nepriaznivých dopadov vysokých trhových cien energií na slovenské domácnosti a ďalších odberateľov energií v roku 2024,“ konštatoval Igaz.

Vládny kabinet musí pre prijateľné ceny energií ešte podľa regulačného úradu určiť mechanizmus cenových stropov a finančných kompenzácií. „Nie je to v zákonnej kompetencii regulátora, to je na rozhodnutí vlády SR. My poskytujeme maximálnu súčinnosť v rámci svojich zákonných kompetencií,“ uzavrel Igaz.