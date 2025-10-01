Reakcia na článok denníka SME „SEPS zrušil párty za 135-tisíc eur. Vystúpiť mali Kandráčovci aj Juraj Bača“

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) ako prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry je zodpovedná za zabezpečovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy na Slovensku. Spoločnosť hospodári rozumne a transparentne, o čom svedčí aj fakt, že sa radí medzi top prispievateľov do štátneho rozpočtu. Len minulý rok prispela do štátneho rozpočtu sumou viac ako 56 miliónov eur, keď na dividendách odviedla štátu 35 750 267 eur a na dani z príjmov 20 757 481 eur. SEPS nie je poberateľom príspevkov zo štátneho rozpočtu, na svoju činnosť si zarába sama.
Napriek zrušeniu podujatia vydal denník SME tendenčný článok s cieľom očierniť SEPS. Už z tohto konania je vidieť, že jediným cieľom SME je zdiskreditovať SEPS a jeho vedenie – bez snahy objektívne informovať verejnosť o zodpovednom prístupe vedenia spoločnosti SEPS ku konsolidácii. O zodpovednom prístupe svedčí aj fakt, že predstavenstvo spoločnosti pristúpilo k zrušeniu predmetného dlho plánovaného podujatia.
Po ohlásení zámeru konsolidovať verejné financie pristúpila SEPS – s cieľom šetriť verejné financie – k prehodnoteniu plánu usporiadať podujatie pre zamestnancov. K zrušeniu podujatia teda nedošlo na základe zaslaných otázok SME, ale na základe rozhodnutia vedenia, pričom toto rozhodnutie bolo korektne komunikované aj s obstaraným dodávateľom.
Deň energetikov je podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa koná každoročne od vzniku spoločnosti SEPS. Počíta sa s ním už pri príprave plánov aktivít na ďalší rok. SEPS teda už v roku 2024 počítala s akciou Deň energetikov v roku 2025.
Plánované podujatie svojím formátom a obsahom bolo identické ako všetky predchádzajúce oslavy Dňa energetikov. Nejde o žiadnu luxusnú akciu, ako sa snaží denník SME podsúvať svojim čitateľom – ale o dôstojné kultúrne a spoločenské podujatie pre zamestnancov spoločnosti.
Večer Deň energetikov sa v SEPS organizuje viac ako 20 rokov. Stretávanie sa zamestnancov a posilňovanie ich väzieb ku kolegom, firme a spoločne zdieľaným hodnotám je pre SEPS, tak ako pre všetky spoločnosti vo svete, kľúčovou zložkou budovania dobrých pracovných vzťahov. Sme toho názoru, že je to vhodná forma poďakovania všetkým zamestnancom, ktorí svojou tvrdou a nepretržitou prácou zabezpečujú energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky.