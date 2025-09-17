Protimonopolný úrad začal prešetrovanie v oblasti tepelnej energetiky v Bratislave

PMÚ dostal podnet, že jeden z uchádzačov, ktorý je zároveň veľkoobchodným dodávateľom tepla cez primárne rozvody, mohol stanovovať ceny tak, že znemožnil ostatným uchádzačom pripraviť konkurencieschopnú ponuku.
Protimonopolný úrad SR. Foto: PMÚ
Slovensko Teplo Ekonomika z lokality Slovensko

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal v júli 2025 prešetrovanie v oblasti tepelnej energetiky v bratislavských mestských častiach Staré Mesto a Ružinov. Prešetrovanie súvisí s pripravovanými súťažami na udelenie koncesie na prenájom zariadení na rozvod tepla a zabezpečenie dodávok tepla a teplej vody pre obyvateľov týchto častí.

Systém dodávok tepla v Bratislave pozostáva z troch úrovní: výroby tepla, distribúcie cez primárne rozvody a distribúcie cez sekundárne rozvody, pričom prevádzkovateľ sekundárnych rozvodov zabezpečuje dodávky koncovým odberateľom. Na každej úrovni pôsobia nezávislé firmy s rôznymi veľkoobchodnými vzťahmi.

Pre dodávku tepla v danej mestskej časti musí firma vlastniť alebo dlhodobo prenajímať sekundárnu infraštruktúru. Súťaže na prenájom tejto infraštruktúry sa pripravujú v Starom Meste a Ružinove.

PMÚ dostal podnet, že jeden z uchádzačov, ktorý je zároveň veľkoobchodným dodávateľom tepla cez primárne rozvody, mohol stanovovať ceny tak, že znemožnil ostatným uchádzačom pripraviť konkurencieschopnú ponuku, čo by mohlo viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže a znevýhodniť koncových odberateľov.

PMÚ situáciu preverí a vyhodnotí, či došlo k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, pričom zohľadní aj reguláciu v tepelnej energetike. Začatie prešetrovania však neznamená, že zákon bol porušený, ale slúži na zistenie dôvodného podozrenia a prípadné otvorenie správneho konania.

