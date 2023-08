Projekt Zelená domácnostiam od septembra pokračuje, ľuďom rozdá na kúpu malého OZE vyše 181 milionov eur

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa intenzívne pripravuje na ďalšie kolo projektu Zelená domácnostiam. V rámci neho agentúra rozdá slovenským domácnostiam na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) vyše 181 miliónov eur. Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam je naplánované už na september tohto roku. Zhotovitelia malých OZE, na ktoré bude agentúra poskytovať dotácie, môžu od 17. augusta už žiadať o registráciu.

Zmena technických požiadaviek

Štát aj v pokračovaní Zelená domácnostiam podporí kúpu a inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu či aj veterných turbín.

„Podporené budú zariadenia, ktoré splnia európske environmentálne kritériá. Tie majú zabezpečiť, aby boli verejné zdroje použité len na investície, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a nenarúšajú environmentálne ciele Európskej únie,“ upozornil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Zhotovitelia malých OZE by mali spozornieť, pretože technické požiadavky na zariadenia sa oproti minulosti zmenili.

„Vytvorenie a naplnenie zoznamu zariadení je prvý krok k tomu, aby domácnosti mohli inštalovať zariadenia čo najskôr. Naším cieľom je procesy v čo najväčšej miere zjednodušiť, preto bude aj registrácia zariadení od 17. augusta prebiehať výlučne elektronicky. Do konca augusta plánujeme zverejniť všeobecné podmienky podpory a v septembri vyzveme zhotoviteľov, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy,“ dodal Jurikovič.

Potvrdenia o predpokladanej životnosti

Zo zverejnených podmienok registrácie do zoznamu oprávnených zariadení vyplýva, že popri dokladoch o výkone zariadení bude nutné k žiadosti o registráciu predkladať aj potvrdenia výrobcov o predpokladanej životnosti. V prípade slnečných kolektorov a fotovoltických panelov bola európskym nariadením stanovená životnosť aspoň 20 rokov, pri veterných turbínach je to 15 rokov a pri tepelných čerpadlách 10 rokov.

Pri tepelných čerpadlách bude okrem minimálnej predpokladanej životnosti dôležité aj to, či používajú chladivo šetrnejšie k životnému prostrediu a patria medzi najlepšie dostupné technológie.

Preverovanie splnenia tejto podmienky má významne zjednodušiť Európska databáza výrobkov s energetickým označením (EPREL), do ktorej musia byť tepelné čerpadlá uvádzané na európsky trh povinne zapísané, aby získali štítok s vyznačením triedy energetickej efektívnosti a ďalších parametrov.

Tepelné čerpadlá

Z tepelných čerpadiel budú podporené tie, ktoré patria do dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti alebo vyšších. Aktuálne sú to čerpadlá odovzdávajúce energiu získanú z okolitého prostredia do vody zaradené v triede sezónnej energetickej účinnosti A++ a vyššej. Po prvý raz bude možné poukážky z projektu Zelená domácnostiam využiť aj na tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, ak pri vykurovaní patria do kategórie A+ a vyššej.

Databáza EPREL obsahuje aj informácie o kotloch na biomasu.

„Podmienky pre ich registráciu v projekte Zelená domácnostiam zatiaľ nie sú dostupné, zverejnené budú až po schválení požadovaných environmentálnych kritérií pre ich financovanie zo strany Európskej komisie,“ konštatoval Jurikovič.

Z projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia podporených viac ako 54-tisíc inštalácií sumou viac ako 116 miliónov eur. Doteraz si mohli domácnosti vyberať z vyše 5-tisíc zariadení.