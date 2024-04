Projekt vodnej elektrárne Ipeľ získal novú nádej, o jej budúcnosti rokoval minister Taraba s predstaviteľmi energetických spoločností

Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ sa zrejme vracia do hry. Začiatkom roka minister životného prostredia Tomáš Taraba v návrhu aktualizácie vodnej politiky zrušil zákaz prípravy či investovania do projektu spomínanej prečerpávacej elektrárne.

O ipeľskej veľkej vodnej elektrárni najnovšie rokovali na pôde Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) minister Taraba, ministerka hospodárstva Denisa Saková, predseda ÚRSO Jozef Holjenčík, generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček a generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.

Témy rokovania

Ako informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz, témami stretnutia boli zámery výrobných podnikov, komplexita podpory energeticky náročného priemyslu v SR, ako aj podpora iných oblastí priemyslu a ekonomiky SR zaťažených globálnou energetickou nestabilitou, napríklad automobilový priemysel.

„Účastníci rozoberali s tým súvisiace možnosti rozvoja výrobného potenciálu štátnych podnikov, rozvoja nových technológií v súlade s požiadavkami EÚ, ako napríklad problematiku inštalácie fotovoltiky a batériových úložísk, a hovorilo sa aj o potenciáli konkrétnych projektov, ako napríklad prečerpávacej vodnej elektrárni Ipeľ,“ dodal Igaz.

Dohoda zainteresovaných strán

Na stretnutí sa podľa Holjenčíka zainteresované strany dohodli, že už zajtra sa na pracovnej úrovni stretnú pracovníci Slovenských elektrární, Vodohospodárskej výstavby a úradu a utorkové dohody začnú pretavovať do konkrétností a reality.

„Za najdôležitejšie z dnešného stretnutia však považujem skutočnosť, že sme spoločne našli a pomenovali viacero oblastí, ktoré sú aktuálne v slovenskej energetike, priemysle i spoločnosti,“ podotkol Holjenčík.

Firma získala osvedčenie

Vodnú elektráreň Ipeľ ešte pred necelými desiatimi rokmi chcela postaviť bratislavská akciová spoločnosť Hyco. Podľa medializovaných informácií ide o firmu, za ktorou stál známy podnikateľ Jozef Brheľ.

Firme sa začiatkom roka 2015 podarilo dokonca získať pre svoj projekt od ministerstva hospodárstva osvedčenie. Bez spomínaného osvedčenia nemôže investor začať výstavbu energetického zdroja či infraštruktúry. Osvedčenie vydal rezort hospodárstva na projekt prečerpávacej vodnej elektrárne s výkonom 560 megawattov.

Projekt išiel do stratena

Investor ju chcel postaviť v katastrálnom území Ďubákovo a Ipeľský Potok nad vodnou nádržou Málinec. Následne však projekt išiel do stratena, a počas ministra hospodárstva Petra Žigu sa s projektom výstavby ipeľskej vodnej elektrárne už nepočítalo.

Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ by s týždenným cyklom prečerpávania bola schopná presúvať víkendovú “prebytkovú” energiu z jadrových elektrární do obdobia špičkového zaťaženia v pracovných dňoch. Pritom by táto vodná elektráreň bola optimálnym vyrovnávacím prvkom nárazovej výroby veterných a fotovoltických elektrární.

Podľa starej energetickej politiky, platnej do konca roka 2014, výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ si mala vyžiadať zhruba 900 miliónov eur a mala mať výkon 600 megawattov. Podľa medializovaných informácií sa na výstavbe vodnej elektrárne chceli podieľať aj Číňania.