Európska únia plánuje využiť potenciál strešnej fotovoltiky na maximum, prichádza s novou smernicou

Európska únia prichádza so smernicou, podľa ktorej majú členské štáty zabezpečiť zavedenie vhodných zariadení na slnečnú energiu na budovách.

S integráciou solárnych systémov tak po novom budú musieť projektanti počítať už pri pláne výstavby nových budov a to vrátane výpočtu potenciálu výroby zo slnečnej energie.

Zníženie energetickej náročnosti budov

Pri rekonštruovaných budovách má štát umožniť čo najjednoduchšie zavedenie obnoviteľných zdrojov energií (OZE), čomu ale bude musieť predchádzať komplexná rekonštrukcia a v prvom rade čo najväčšie zníženie energetickej náročnosti budov.

„Európska únia novou smernicou naznačuje, že každá budova predstavuje potenciál pre fotovoltiku. Je to krok, ktorým únia dopĺňa povinnosť, aby boli nové budovy v energetickej triede A0, pričom táto energetická trieda často s využitím obnoviteľných zdrojov často počítala aj doteraz. Bude dôležité, aby sme tento krok nebrali ako diktát zo strany Bruselu, ale ako príležitosť pre zvýšenie hodnoty nehnuteľností v krajine,“ uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Minulý rok si dala SAPI vypracovať štúdiu potenciálu strešnej fotovoltiky na Slovensku, ktorá stanovila maximálny strešný potenciál až 37 gigawattov. Pri ročnom energetickom zisku 35 terawatthodín by tak len strešná fotovoltika dokázala pokryť celú spotrebu elektriny na Slovensku.

Mali by sme sa chopiť príležitosti

„V štúdii sú zahrnuté všetky strechy vhodné na inštaláciu fotovoltiky a ide naozaj iba o teoretický potenciál. Ukazuje nám to však, že Slovensko má reálnu možnosť využiť strešnú fotovoltiku a urobiť z nej efektívnu súčasť svojho energetického mixu. Príležitosti, ktorú nám nová európska legislatíva dáva, by sme sa preto nemali báť a mali by sme sa jej chopiť,“ dodal Karaba.

Členské štáty majú podľa novej smernice EÚ zabezpečiť zavedenie vhodných zariadení na slnečnú energiu, ak je to technicky vhodné a ekonomicky aj funkčne uskutočniteľné, na všetkých nových verejných a nových nebytových budovách do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Do 31. decembra 2026 majú zavedenie zabezpečiť na všetkých existujúcich verejných a nebytových budovách a do 31. decembra 2028 tiež na všetkých nových bytových budovách a zastrešených parkoviskách. Od 31. decembra 2032 by mali byť fotovoltiky na všetkých budovách prechádzajúcich významnou obnovou.