Prešov má prvú zdieľanú energetickú skupinu na Slovensku, jej základom budú školy

Mesto Prešov v spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou (RIA, n. o.) spustilo projekt prvej zdieľanej energetickej skupiny na Slovensku. Jej základom sú fotovoltické zdroje umiestnené na školách a ďalších mestských objektoch. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, cieľom je efektívne využívať vyrobenú elektrinu naprieč budovami v správe mesta, dosiahnuť úspory a zvýšiť energetickú nezávislosť.
Prešov sa tým podľa vedenia mesta stáva jedným z lídrov komunálnej energetiky na Slovensku. Primátor František Oľha uviedol, že školy sú pre mesto prioritou nielen ako vzdelávacie inštitúcie, ale aj ako centrá mestského života.
„Po úspešných projektoch zatepľovania, výmeny okien či modernizácie osvetlenia teraz vytvárame ucelený systém, ktorý spája obnoviteľné zdroje energie s konceptom zdieľania. Tento model je modernou odpoveďou na rastúce ceny energií aj klimatické výzvy,“ uviedol Oľha s tým, že energetické riešenia, akým je zdieľaná skupina, sú ďalším krokom v snahe vytvárať pre žiakov a pedagógov prostredie, ktoré je nielen moderné a bezpečné, ale aj udržateľné.
Fotovoltické zdroje na školách nebudú pokrývať len ich vlastnú spotrebu. Prebytočná energia z nich sa bude využívať v ďalších mestských zariadeniach – od športovísk až po sociálne služby. Podľa riaditeľa RIA Jaroslava Adamkoviča ide o historický krok, ktorým Prešov vstupuje do oblasti komunitnej energetiky.
„Výhodou je, že energiu, ktorú vyrobíme a nespotrebujeme na mieste výroby napr. fotovoltický zdroj na škole počas víkendov, vieme efektívne využiť v iných mestských budovách,“ vysvetlil mechanizmus distribúcie energie Adamkovič. V budúcnosti má projekt rozšíriť aj inteligentný systém energetického manažmentu s automatizovaným monitoringom výroby, spotreby a distribúcie energií.