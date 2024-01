Povianočné zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach by nemalo mať dlhé trvanie, predpokladá analytik

Povianočné zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach by nemalo mať dlhé trvanie.

Povianočné zdražovanie palív

Predpokladá to analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Podľa neho by sa mohlo na slovenských čerpačkách aj zlacňovať.

„Ostatný vývoj cien ropy na svetových trhoch by mal znamenať, že povianočné zdražovanie palív by nemalo mať dlhé trvanie a malo by byť len limitované. Predpokladáme, že ceny benzínu aj nafty by mali zostať pod 1 eurom a 55 centami. Ak sa ceny ropy udržia okolo súčasných úrovní, bude existovať dokonca aj priestor pre určité zlacnenie palív,“ povedal pre agentúru SITA analytik Pánis.