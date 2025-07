Poľská spoločnosť ORLEN definitívne ukončila dovoz ruskej ropy

ORLEN Group, najväčšia energetická spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy, od júla 2025 už neodoberá ropu z Ruska. Ako spoločnosť uviedla v pondelok na svojom oficiálnom webe, celý región je tak podľa nej úplne nezávislý od ruských dodávok.

Koncern ukončil posledný kontrakt na dodávky suroviny z východného smeru, ktorý platil do konca júna. „Zakončili sme posledný historický kontrakt na dodávky ropy z Ruska do Česka. To znamená, že od 1. júla 2025 je skupina ORLEN a celý región oslobodený od ruskej ropy. Uzavreli sme túto kapitolu a spoločne budujeme bezpečnú budúcnosť regiónu. Dnes nakupujeme ropu z celého sveta,“ uviedol prezident spoločnosti ORLEN Ireneusz Fąfara.

ORLEN v súčasnosti spracováva ropu z Blízkeho východu, Perzského zálivu, Severného mora, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky. „Ukončenie závislosti skupiny ORLEN od ruských energetických surovín bolo možné predovšetkým vďaka podpore poľskej vlády a dobrej spolupráci s partnermi, najmä s prevádzkovateľmi prepravných systémov. Tento úspech by však nebol možný bez našej odhodlanosti, ktorú sme prejavili rezerváciou nových prepravných kapacít,“ doplnil Fąfara.

Posledný kontrakt s ruskou spoločnosťou Rosnefť, ktorý skončil 30. júna 2025, bol posledným záväzkom ORLEN-u voči ruskej rope. Už skôr boli ukončené aj ostatné zmluvy na dodávky do Poľska cez ropovod Družba a spoločnosť prestala dovážať ruskú ropu aj po mori.

ORLEN zároveň pripravil rafinériu v českom Litvínove na spracovanie iných druhov ropy, vrátane technologických úprav a testov rôznych zmesí. Od marca 2025, po spustení rýchlostného ropovodu TAL Plus, prešiel ORLEN v plnej miere na alternatívne suroviny. Dnes sú české rafinérie zásobované ropou z oblasti Severného a Stredozemného mora, Saudskej Arábie, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky.