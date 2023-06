Ódor hovoril s premiérom Fialom aj o energetike, za spoločný záujem označil rozvíjanie najmä tej jadrovej

Spolupráca v oblasti energetiky, obranného priemyslu a povojnovej obnovy Ukrajiny boli témou stredajšieho rokovania premiéra Ľudovíta Ódora s predsedom vlády Českej republiky (ČR) Petrom Fialom v Bratislave.

Výborné vzťahy na všetkých úrovniach

Premiéri sa zhodli na tom, že vzťahy medzi oboma krajinami sú výborné na všetkých úrovniach. „Keďže čelíme podobným alebo rovnakým výzvam, je pre nás výhodné hľadať spoločné riešenia,“ zdôraznil Fiala. „V oblasti energetiky je spoločným záujmom Slovenska a Česka rozvíjanie jadrovej energetiky, pretože to zabezpečuje našu energetickú sebestačnosť a posilňuje energetickú bezpečnosť,“ uviedol český premiér.

S Ódorom sa zhodli aj na pokračujúcej podpore Ukrajiny a odmietaní ruskej agresie. Priestor na spoluprácu so Slovenskom vidí Fiala v oblasti povojnovej obnovy Ukrajiny a tiež v oblasti obranného priemyslu. Ódora zároveň pozval do Prahy na oficiálnu návštevu.

Fialu počúval veľmi pozorne

Slovenský premiér poukázal na to, že v Česku práve prebieha snaha o konsolidáciu verejných financií, a to nie populistickým, ale racionálnym a trvalo udržateľným spôsobom.

„Niečo podobné čaká aj nás ako úradnícku vládu, aby sme predstavili nejaké konsolidačné plány do budúcnosti, tak v niečom možno nájdeme aj inšpiráciu z Českej republiky. Budem vďačný za spoluprácu aj v tejto oblasti,“ podotkol.

Témou spoločného rokovania bolo tiež predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4), keďže SR ho práve uzatvára a ČR ho má pred sebou.

„Veľmi pozorne som počúval pána premiéra Fialu aj preto, že on veľmi dobre pozná české vysokoškolské prostredie, kam nám utekajú talenty a má veľmi cenné rady k tomu, ako by sme mohli postupovať v tejto oblasti,“ dodal Ódor.

Slovenský aj český premiér sa v stredu stretli s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ódor priblížil, že s ním hovoril o situácii v tomto regióne aj v celej Európe, o automobilovom priemysle. Načrtli tiež možnosti na bilaterálnu spoluprácu, najmä v oblasti jadrovej energetiky.

Stretnú sa ešte v Kišiňove

Premiéri sa vo štvrtok stretnú v Kišiňove v Moldavsku, kde sa koná stretnutie Európskeho politického spoločenstva. Jeho cieľom bude podľa Fialu výmena skúseností a názorov na to, čo môžeme robiť pre posilnenie bezpečnosti v Európe a odolnosti európskej ekonomiky. Tento formát vytvára priestor na to, aby spolu rokovali nielen štáty Európskej únie, ktorých predstavitelia sa stretávajú pravidelne, ale aj štáty, ktoré členmi Únie nie sú. Stretnutie v Kišiňove má podľa Fialu ukázať, že aj táto malá ohrozená krajina patrí do Európy.

Ódor doplnil, že považuje za extréme dôležité nadviazať kontakt s krajinami, ktoré zatiaľ stoja niekde naboku medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom. „My ich nemôžeme stratiť, ale musíme ich udržať v tej časti Európy, ktorá má budúcnosť pred sebou,“ podčiarkol.