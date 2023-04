O obnoviteľné zdroje energií je na Slovensku veľký záujem, problémom je byrokracia

O obnoviteľné zdroje energií (OZE) je na Slovensku veľký záujem. Platí to tak pri veľkých OZE, ako aj pri malých, ktoré si inštalujú domácnosti. Zhodli sa na tom účastníci online energetickej konferencie Smart NRG Forum. Ich rozvoj však brzdí byrokracia.

Od roku 2021 je zrušený stop-stav pre pripájanie nových veľkých OZE. Slovenská elektrizačná prenosová sústava už uvoľnila kapacitu pre ich pripájanie v objeme necelých 600 megawattov. Doteraz však stihli investori pripojiť OZE s celkovým výkonom zhruba 2 megawatty.

„Súvisí to s procesom povoľovania. Máme najprísnejšiu legislatívu EIA v celej EÚ. Projekty majú procesné problémy pri povoľovaní,“ povedal na konferencii riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Povoľovacie procesy trvajú dlho

Štát si uvedomuje, že v súčasnosti nastavené povoľovacie procesy nie sú už dlhodobo udržateľné. „Proces EIA trvá pomerne dlho. Nesúhlasím však s tým, že je najprísnejší v Európe,“ podotkla generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia SR Michaela Seifertová.

Štát si musí podľa nej uvedomiť dôležitosť povoľovacích procesov. Problémom je však aj nedostatok kvalitných a dobre zaplatených ľudí na úradoch. Štát by mal taktiež vytvoriť špecializovanú štátnu správu.

„K urýchleniu procesov by pomohla príprava podkladov zo strany štátu. Určite sú kľúčové parametre, ktoré by mal mať štát spracované na národnej úrovni. Proces by bol rýchlejší,“ dodala Seifertová, ktorá verí, že povoľovacie procesy pri OZE sa v krátkej dobe zjednodušia.

Pri novele chýba odborná diskusia

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá by mala urýchliť proces povoľovania pri výstavbe OZE, je v súčasnosti v parlamente.

Karaba však upozornil, že ide o poslaneckú novelu. Chýba tak široká odborná diskusia. „Ide to ako poslanecký zákon, čo je nešťastné. Chýbala diskusia, nie je priestor na medzirezortné pripomienkové konanie,“ konštatoval Karaba, ktorý však verí, že už v tomto, či budúcom roku, sa začne s výstavbou veľkých OZE.

Veľký záujem o inštaláciu malých OZE stále eviduje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Ako povedal na online konferencii Smart NRG Forum vedúci oddelenia poradenstva Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Michal Ilovič, hlavne pri nových stavbách je dopyt po inštalácii malých OZE veľký.

Domácnosti majú o OZE záujem

SIEA plánuje aj v budúcnosti pokračovať v projekte Zelená domácnostiam. Pripravuje aj projekty podpory OZE pre firmy. „Pripravujeme aj projekt Zelená podnikom, ktorý bude určený aj pre mikropodniky, veľké podniky a samosprávy. Všetky projekty sa v súčasnosti pripravujú,“ dodal Ilovič.

Energetická agentúra eviduje zo strany domácností po vypuknutí energetickej krízy zvýšený záujem aj o témy šetrenia s energiami. A to aj od domácností, ktoré si nemôžu dovoliť investovať do inštalácie malých OZE, ale len jednoduchou zmenou svojho spôsobu života chcú ušetriť.

„Máme šetriť, máme sa zamyslieť nad svojou spotrebou. Ľudí to zaujíma, ľudí zaujíma téma šetrenia. Aj keď domácnosti nepocítili priamo energetickú krízu, lebo máme cenovú reguláciu, ale už len to, že sa o tom hovorí, je dobré,“ uzavrel Ilovič.