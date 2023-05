Nový minister hospodárstva Peter Dovhun sa chce okrem iného zamerať na zabezpečenie dostatku cenovo dostupných energií. „Práve preto sa v prvých dňoch zameriame na to, aby sme mali na to jasné pravidlá. Chceme pripraviť postupný, ale hlavne rozumný plán dekarbonizácie nášho priemyslu. Budeme pokračovať v opatreniach na zníženie závislosti od jediného dodávateľa energetických surovín,“ povedal na tlačovej besede po vymenovaní do funkcie Dovhun.