Nové vedenie spoločnosti SEPS prehodnotilo investičný plán, vlani investovali vyše 52 miliónov eur

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) zaznamenala vlani investičné náklady v objem viac ako 52 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 boli vyššie takmer o 5 miliónov eur, alebo o 10,5 %.

Ako informoval člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania v spoločnosti Martin Riegel, minuloročný investičný plán splnia predbežne na 98 percent. Spoločnosť vynaložila na investície napríklad v rokoch 2019 a 2020 takmer 75 miliónov eur, respektíve vyše 95 miliónov eur.

Plán potreboval racionalizáciu

Nové vedenie SEPS za uplynulé dva roky prehodnotilo desaťročný investičný plán, pretože podľa akcionára spoločnosti, Ministerstva financií SR, bol príliš veľký a potreboval racionalizáciu.

„Bolo niekoľko vecí, ktoré sme posúdili ako nepotrebné, a bolo veľa vecí, ktoré sme doplnili,“ uviedol na stretnutí s médiami Riegel. Investičný plán podľa neho prepracovali aj podľa odporúčaní Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

„Z investícií asi tri štvrtiny tvoria vedenia, čiže sieť, transformovne a rozvodné stanice. Zostávajúca časť sú obchodné a bezpečnostné systémy, či napríklad IT,“ priblížil Riegel.

Budúce kroky podporia štúdiami

Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SEPS Petra Dovhuna budú potrebovať investovať nielen do obnovy svojej infraštruktúry a systémov, ale aj do podpory realizácie vlastných opatrení v rámci energetickej transformácie.

Riegel upozornil, že do roku 2050 by sústava mala preniesť dvojnásobok elektriny, čo so súčasnou asi nebude možné.

„Momentálne sme v situácii, keď ešte nevieme, ktoré vedenia presne máme spojiť alebo vybudovať nové vedenie. Nevieme, ktorú novú elektrostanicu máme vybudovať a ktorú máme rozšíriť,“ poznamenal zástupca vedenia spoločnosti. Preto robia štúdie a snažia sa definovať, čo budú potrebovať do roku 2050, pretože investičný proces v ich prípade trvá roky.