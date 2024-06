Monitoring energetickej legislatívy / máj 2024

ÚRSO ukončil vyhodnotenie MPK nových cenových vyhlášok v energetike, ako aj pripravovaných pravidiel trhu s elektrinou a pravidiel trhu s plynom, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1.7.2024. Na rozdiel od prvotných návrhov ÚRSO upustil od zmeny metodiky TPS a TSS, ako aj od radikálnehozvýšenia G-komponentu.

V rámci výziev bola zverejnená výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameraná na podporu výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie a rovnako výzva č. 2 na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Viac o týchto a mnohých ďalších zaujímavostiach sa dočítatev monitoringuza mesiac máj2024, ktorý si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF .

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE nie Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii nie Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike nie Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie Vyhláška ÚRSO č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie Vyhláška ÚRSO č. 92/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 107/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou nie Vyhláška ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom nie Vyhláška ÚRSO č. 230/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy nie Vyhláška ÚRSO č. 285/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie Vyhláška ÚRSO č.450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 370/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností nie Vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie Vyhláška ÚRSO č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti

o vydanie povolenia nie Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie Vyhláška MH SR č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie Vyhláška MH SR č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie Vyhláška MH SR č. 202/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie Vyhláška MH SR č. 15/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla nie Vyhláška MH SR č. 308/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie Vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka:V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov SR v uplynulom mesiaci.V mesiaci máj 2024 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

■ NR SR prijala zákon, ktorý mení energetické predpisyv súvislosti so zabezpečením prevádzky v čase mimoriadnych okolností

Dňa 21.5.2024 Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválila vládny návrhzákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 657/2004 Z. z.o tepelnej energetike(ďalej len „zákon o tepelnej energetike“) a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“).

Predmetný zákon bol dňa 8.6.2024 vyhlásený v Zbierke zákonov SR pod č. 128/2024 Z. z..

Zákon upravuje vybrané ustanoveniazákona o regulácií, zákona o tepelnej energetike a zákona o energetike tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovaniezariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zariadení alebo ich časti.

Prostredníctvom prijatého zákona sa má zabezpečiť, okrem iného, aj kontinuita prevádzky takýchto zariadení, keďže vprípade ich odstavenia a dlhodobého prerušenia prevádzky, by totiž mohlo dôjsť k ich poškodeniu, čoho následkom by boloobmedzenie alebo prerušenie dodávky.

Okrem iného boli prijaténasledujúce zmeny:

doplnili sa kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ ÚRSO “),

“), spresnili sa prípady mimoriadnej regulácie vykonávanej ÚRSO,

doplnili sa dôvody na zmenu a zrušenie rozhodnutí ÚRSO vydaných regulovanému subjektu, ktorému bolo zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo tepelnej energetike, a

upravili sa práva a povinností dotknutých účastníkov trhu.

Prijatý zákon je účinný dňom jeho vyhlásenia, t. j. od 8.6.2024.

Aktuálne znenie zákona je dostupné na tomto odkaze .

■ ÚRSO pristúpil k zmene návrhu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike

V elektronickej zbierke zákonov bola dňa 7.6.2024 aktualizovaná informácia o vyhláške ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „cenová vyhláška v elektroenergetike“).

Ako sme informovali v monitoringu za mesiac apríl 2024, nová cenová vyhláška v elektroenergetike mala podľa pôvodného návrhu predloženého ÚRSO do MPK priniesť predovšetkým:

zmenu rozsahu a štruktúry oprávnených nákladov, úpravu spôsobu určenia RAB a odpisov,

úpravu vstupných parametrov formujúcich výsledné tarify pre prenos, distribúciu a za dodávku elektriny,

zmenu metodiky TPS a TSS,

zvýšenie platby za rezervovanú kapacitu,

vyššiutransparentnosťregulácie,

spravodlivé a nediskriminačnénastavenie a prerozdelenienákladov a výnosovmedzijednotlivýchúčastníkovtrhu a ďalšie.

Ako však uviedol ÚRSO vo svojom stanovisku v rámci vyhlásenia o rozporoch k návrhu cenovej vyhlášky, ÚRSO po rozporových konaniach na základe interných analýz vplyvov na jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a v prospech pripomienkujúcich subjektov zmenil svoj legislatívny zámer týkajúci sa zmeny spôsobu výpočtu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS) z pásmových sadzieb na jednotné sadzby a individuálne sadzby TPS a TSS a ponechal doterajší spôsob výpočtu TPS a TSS v rozdelení na pásmové sadzby.

Podľa najnovšieho návrhu cenovej vyhlášky v elektroenergetike by tak nemalo dôjsť k pôvodne navrhovanému zrušeniu pásmovej TPS ani pásmovej TSS. Práve naopak, ÚRSO navrhuje v prípade TPS aj TSS rozšírenie pásiem o nové 4. pásmo.

Pokiaľ ide o individuálnu TPS, ÚRSO navrhuje doplnenie prílohy č. 2 k vyhláške o 2 ďalšie NACE kódy, vďaka čomu dôjde k rozšíreniu subjektov, ktorí budú môcť žiadať o určenie individuálnej TPS.

Zmena návrhu cenovej vyhlášky v elektroenergetike sa rovnako dotkne rezervovanej kapacity v odovzdávacom mieste, ktorá by z aktuálnej hodnoty 15% mala byť navýšená„len“ na hodnotu 20% namiesto pôvodne navrhovaných 50% z MRK alebo hodnoty celkového inštalovaného výkonu elektroenergetického zariadenia.

Návrh novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike má nadobudnúť účinnosť od 1.7.2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu rokovania poradných orgánov vlády SR, možno sledovať na tomto odkaze. Upravené znenie návrhu novej cenovej vyhlášky je dostupnéTU.

■Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Dňa 31.5.2024 bola v elektronickej zbierke zákonov aktualizovaná tiež informácia o vyhláške ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve (ďalej len „cenová vyhláška v plynárenstve“).

Návrh cenovej vyhlášky v plynárenstveby mal zohľadniť ciele a priority regulačnej politiky pre 6. regulačné obdobie, ako aj získané poznatky z doterajšej regulácie.

Navrhovaná cenová regulácia v plynárenstve by mala zahŕňať:

upresnenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov,

úpravu nákladov vrátane ceny plynu vstupujúcich do výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ako aj do výpočtu ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti,

úpravu výpočtu cien za prístup do siete,

zapracovanie úpravy prekročenia prepravnej kapacity v rámci cenovej regulácie prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu.

Návrh cenovej vyhlášky v plynárenstve má byť účinný od 1.7.2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu rokovania poradných orgánov vlády SR, možno sledovať na tomto odkaze.

■ Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa cenová vyhláška v tepelnej energetike

V elektronickej zbierke zákonov bola aktualizovaná informácia o vyhláške ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „cenová vyhláška v tepelnej energetike“).

Zmena cenovej vyhlášky v tepelnej energetike by mala priniesť:

zmiernenie negatívnych dopadov vysokej inflácie na výšku fixných platieb za teplo všetkým odberateľom,

pozitívny vplyv na cenu tepla,

presný spôsob rozdelenia spoločných nákladov pri výrobe tepla a chladu v jednom zariadení, napr. tepelným čerpadlom, čo prinesie zvýšenie spravodlivosti a transparentnosti platieb za obe komodity pre ich odberateľov.

Cenová vyhláška v tepelnej energetike má nadobudnúť účinnosť od 1.7.2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu rokovania poradných orgánov vlády SR, možno sledovať na tomto odkaze.

■ Novelizácia pravidiel trhu s elektrinou

V elektronickej zbierke zákonov bola dňa 31.5.2024 aktualizovaná informácia o vyhláške ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 207/2023 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 492/2023 Z. z (ďalej len „pravidlá trhu s elektrinou“).

O pripravovaných pravidlách trhu s elektrinou sme vás informovaliv monitoringu za mesiac február 2024.

Podľa dôvodovej správy by mal návrh pravidiel trhu s elektrinou zohľadňovať zmeny na vnútornom trhu s elektrinou v nadchádzajúcom období, a to najmä:

proces zmeny bilančnej skupiny,

zodpovednosť za odchýlku a vzťahy medzi účastníkmi trhu s elektrinou, ak dochádza k prenášaniu zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou,

procesno-technické úpravy a optimalizáciu procesov, ktoré súvisia s novými účastníkmi a činnosťami na trhu s elektrinou: aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, nezávislý a integrovaný agregátor, poskytovanie flexibility, prevádzkovanie zariadení na uskladňovanie elektriny a iné s tým spojené oblasti,

úpravu procesov súvisiacich s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, cezhraničným obstarávaním a poskytovaním podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a iné s tým spojené oblasti,

podmienky pripojenia elektroenergetických a odberných elektrických zariadení

do sústavy,

podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie,

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste elektriny a ich uchovávanie,

postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, formu a obsah uchovávaných údajov.

Novelizované pravidlá trhu s elektrinou majú byť účinné od 1.7.2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu rokovania poradných orgánov vlády SR, možno sledovať na tomto odkaze.

■Novelizácia pravidiel trhu s plynom

Dňa 31.5.2024 bola v elektronickej zbierke zákonov aktualizovaná informácia o vyhláške ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“).

O pripravovanom právnom predpise sme Vás informovali v monitoringu za mesiac január 2024.

Novelizáciapravidiel trhu s plynom má za cieľpredovšetkým zmenu:

podrobností pri zmluvných vzťahoch v rámci prístupu do prepravenej siete a prepravy plynu,

podmienok ochrany zraniteľných odberateľov plynu,

štruktúry informácií o zabezpečenom množstve plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu,

zmluvných náležitostí pri zmluvách o dodávke plynu,

spôsobu, rozsahu a štruktúry poskytovania meraných a vyhodnotených údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania, ako aj uchovávanie údajov o spotrebe prevádzkovateľmi sietí,

postupu a opatrení týkajúcich sa uchovávania údajov, formy a obsahu uchovávaných údajov.

Pravidlá trhu s plynom v novom znení majú nadobudnúť účinnosť od 1.7.2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiuspracovania pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR, možno sledovať na tomto odkaze.

■Návrh vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Dňa 24.5.2024 bola v elektronickej zbierke zákonov aktualizovaná informácia k návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.

Návrh vyhlášky zrušuje doterajšiu vyhlášku ÚRSO č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.

Vypracovanie návrhu vyhlášky vyvolalo prijatie zákona č. 363/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore OZE“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa dôvodovej správy je cieľom pripravovaného návrhu ustanoviť rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob výpočtu ich výšky, ktorý zabezpečí kompenzáciu ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa, ktoré dodávateľ nepredpokladal, a ktoré nemá zahrnuté v cene tepla.

Návrh vyhlášky by mal byť účinný od 1.7.2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu po rokovaní poradných orgánov vlády SR, možno sledovať na tomto odkaze.

■Ministerstvo zverejnilo výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie

Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) bola dňa 30.5.2024 zverejnená výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameraná na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE-výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie s kódom 01I03-26-V08.

Výzva je určená pre fyzické alebo právnické osoby. Podporené projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Podpora sa týka projektov zameraných na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW. Súčasťou zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE pritom môže byť aj zariadenie na uskladnenie vodíka vyrobeného výlučne v tomto zariadení. MH SR ale upozorňuje, že samostatné investície na uskladnenie vodíka sú v rámci výzvy neoprávnené.

Maximálna výška podporyna projekt nesmie presiahnuť 4 000 000 eur. Celkovo je alokovaných 13 560 000 eur.

Pri vyhodnocovaní žiadostí sa bude primárne hľadieť na nákladovú efektívnosť projektu. Platí, že schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“. Podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia ako aj ostatnej relevantnej legislatívy.

K uzatvoreniu výzvy by malo dôjsť 30.7.2024.

Výzva MH SR je dostupná na tomto odkaze.

Bližšie informácie MH SR k výzve sa dozviete TU.

■Bola vyhlásená výzva č. 2 zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu

Na webovom sídle informačného systému Plánu obnovy a odolnosti SR došlo k zverejneniu výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranej na podporu dekarbonizácie priemyslu.

Hlavným cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom, a to v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Oprávnení žiadatelia sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka. Prijímateľmi prostriedkov podpory sú vždy podniky, ktoré vykonávajú priemyselné hospodárske činnosti v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

Výzva nestanovuje minimálnu ani maximálnu výšku poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt ani na jedného žiadateľa.

Výzva bola vyhlásená dňa 30.5.2024. Dátum jej uzavretia je stanovený na 30.7.2024.

V rámci danej výzvy je celkovo alokovaných 340 469 769,00 EUR.

Celé znenie výzvy č. 2 nájdeteTU.

Bližšie informácie k výzve sa dočítateTU.

■ MH SR informuje o plánovanej výstavbe nového jadrového bloku vo vlastníctve SR

Na stránke MH SR bola dňa 13.5.2024 zverejnená informácia o plánovanej výstavbe nového jadrového bloku, ktorý by mal byť vo vlastníctve štátu. Výstavba jadrového bloku sa plánuje v Jaslovských Bohuniciach v rámci existujúcej infraštruktúry atómovej elektrárne. Po dokončení výstavby by mal byť nový jadrový blok doposiaľ najväčším na SR.

Jeho výkon sa plánuje až do úrovne 1 200 MWh. Súčasné jadrové bloky na Slovensku dosahujú výkon len čosi okolo 500 MWh.

MH SR v rámci danej témy potvrdilo aj to, že pristupuje k ukončeniu plošných dotácií vysokých cien energií pre domácnosti a zároveň zdôraznilo, že toho času už pracuje na efektívnejších a adresnejších formách pomoci.

Viac k tejto téme sa dočítate TU.

■ SIEA informuje o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) zverejnila dňa 27.5.2024 informáciu o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách s kódom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR.

SIEA uvádza, že ku dňu 24.5.2024 bolo v rámci danej výzvy predložených 584 žiadostí.

Výzva je však aj naďalej otvorená.

Bližšie informácie sa dozviete TU .

■ Výzva SIEA informuje o projekte LIVE LEAPto11, ktorý pomôže zlepšiť energetickú efektívnosť v priemysle a v podnikoch

Dňa 16.5.2024 SIEA zverejnila informáciu o projekte LIVE LEAPto11, ktorý má pomôcť zlepšiť energetickú efektívnosť v priemysle a v podnikoch.

Medzinárodný projekt LIFE LEAPto11 predstavuje iniciatívu na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle a v podnikoch, ktorou sa chce posilniť udržateľnosť energetických auditov a systémov energetického manažérstva (EnMS). Súčasťou projektu je aj SEIA.

Projekt je zameraný na vyhodnotenie, vylepšenie a optimalizáciu súčasných národných programov a efektívnejšieho využívania zdrojov.

Podľa článku 11 revidovanej smernice EED č. 27/2012/EÚ vzniká povinnosť zaviesť EnMS systém alebo podstúpiť každé 4 roky energetický audit, ktorý je stanovený pre podniky na základe ich spotreby energie. Doteraz bola rozhodujúca veľkosť podniku a ekonomické kritériá. Revidovaná smernica EED tiež zavádza viacero možností motivácie MSP k zavedeniu systémov EnMS, respektíve k absolvovaniu energetického auditu.

SIEA uvádza, že okrem zvýšenia efektivity národných programov budú v rámci projektu analyzované aj ďalšie aspekty novej smernice súvisiace s úsporami energie v podnikateľskom sektore. Posilňovaním synergií medzi energetickými auditmi, EnMS a povinnými schémami energetickej efektívnosti sa bude projekt snažiť maximalizovať vplyv iniciatív zameraných na efektívne využívanie energie v podnikateľskom sektore.

Bližšie informácie sa dočítateTU.

■ Bol zverejnený národný energetický mix

Na stránke Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE“) bola dňa 31.5.2024 uverejnená informácia o finálnej verzii národného energetického mixu.

Národný energetický mix slúži dodávateľovi pre stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi.

Uvedený národný energetický mix je finálnym výsledkom z dát dostupných do 31. mája 2024.

Národný energetický mix je dostupný TU.

Viac k danej téme sa dočítate TU.

■ Projekt Core Flow-Based Intraday Capacity Calculation (b) bol spustený

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (ďalej len „SEPS“) uverejnila na svojom webovom sídle správu o projekte Core Flow-Based Intraday Capacity Calculation (Core FB IDCC), ktorý v rámci vnútrodenného trhu rieši vývoj a implementáciu výpočtu vnútrodenných kapacít na základe toku (metóda „flow-based“) v rámci regiónu pre koordinovaný výpočet prenosových kapacít Core.

Región sa skladá z ponukových oblastí členských štátov EÚ: Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Viac o danom projekte sa dočítate TU.

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.