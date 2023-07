Mestá a obce žiadajú mimoriadnu schôdzu a miliónové kompenzácie za energie, Čaputová má vraj „moc dohovoriť" vláde

aktualizované 17. júla, 14:11

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 18. júla stretne so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenia SK8. Prezidentka tak rýchlo zareagovala na žiadosť zástupcov samospráv o stretnutie s cieľom riešiť vyplatenie kompenzácií zvýšených cien energií. V tlačovej správe o tom informovala Kancelária prezidenta SR.

Prezidentka príjme predsedov združení Jozefa Božika (ZMOS) a Jozefa Viskupiča (SK8) o 10:00 v Prezidentskom paláci. „Reakcia na tlačový brífing združení zo strany pani prezidentky sa dostavila rýchlo, čo združenia považujú za pozitívny signál urgentného riešenia,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Výzva poslancom

Združenie SK8 a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzvali poslancov Národnej rady SR, aby podporili otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze ku kompenzácii cien energií pre samosprávy, mestá a obce. Združenia trvajú na tom, aby zákonodarci hlasovali za predložené opatrenia.

ZMOS a SK8 zároveň adresovali prezidentke Zuzane Čaputovej list. Žiadajú o pomoc a urgentné stretnutie a vyzvali hlavu štátu k spolupráci. Zvolaním stretnutia by prezidentka podľa predsedu SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča prejavila ochotu podporiť úsilie združení.

Prioritou je nájdenie prostriedkov

„Chcel by som vyzvať poslancov, aby zbytočne nepolitikárčili a mimoriadnu schôdzu využili na to, aby sa prostriedky na sanáciu mimoriadnych cien energií našli a aby našu požiadavku v parlamente podporili,“ uviedol Viskupič na pondelkovej tlačovej besede.

Predseda ZMOS Jozef Božik uviedol, že v samosprávach žijú sympatizanti všetkých politických strán, preto by podľa neho poslanci nemali prihliadať na to, kto mimoriadnu schôdzu zvolal.

Potrebných je vyše sto miliónov

„Mimoriadne rokovanie parlamentu okamžite nevyrieši 108 miliónov eur preto, lebo ide o uznesenie, ktoré len ukladá úradníckej vláde odporúčanie, aby to, čo bolo sľúbené a schválené, vyplatila. Od prezidentky žiadame, aby sa do toho vložila preto, aby premiér Ľudovít Ódor bol ochotný predložiť skrátené legislatívne konanie do parlamentu,“ vysvetlil Božik. Zároveň je toho názoru, že prezidentka Čaputová má tú „moc dohovoriť“ vláde, aby peniaze boli samosprávam vyplatené.

Strana Smer – sociálna demokracia vyzbierala 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Pod návrh sa okrem poslancov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu (Život-NS).

Schôdza sa uskutoční v piatok 21. júla. Strana sa prostredníctvom schôdze pokúsi požiadať úradnícku vládu, aby uvoľnila kompenzáciu 108 miliónov eur pre obce, mestá a samosprávy. Ak sa im finančne nepomôže, situácia sa podľa Smeru dramaticky zhorší.