Samosprávy chcú narýchlo meniť zákon o štátnom rozpočte, žiadajú sľúbené kompenzácie za energie

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie SK8 trvajú na vyplatení energetických kompenzácií pre samosprávy vo výške 108 miliónov eur. Chcú to dosiahnuť zmenou zákona o štátnom rozpočte na tento rok v skrátenom legislatívnom konaní.

„Adresovali sme list poslancom Národnej rady SR. Nežiadame nič nové, nič nad rámec, čo vie štát pokryť. Verím, že sa nám podarí presvedčiť poslancov. Chceme, aby sa v septembri tieto zdroje dostali na účty miest, obcí a krajov. Potrebujeme dostať deklarovanú podporu štátu, ktorú už štát raz sľúbil. Chápeme, že sme na konci volebného cyklu, ale musíme spravovať obce a kraje aj v tomto období,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede šéf združenia SK8 Jozef Viskupič.

Zmena zákona v skrátenom konaní

Ako dodal predseda ZMOS Jozef Božik, predstavitelia samospráv už diskutovali o tejto problematike s politickými stranami. „So všetkými parlamentnými klubmi sme sa rozprávali. Všade sme našli pochopenie. Odkaz je jasný, že to, čo bolo samosprávam sľúbené, by mali aj dostať. Momentálne nie je politická strana, ktorá nesúhlasí s tým, aby bolo samosprávam splnené to, čo im bolo sľúbené,“ povedal Božik.

Samosprávy chcú presvedčiť premiéra Ľudovíta Ódora, aby prišiel so zmenou zákona v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu do 17. júla. Potom by sa mala konať mimoriadna schôdza parlamentu. „Počítali sme s týmito peniazmi už v máji, ale vieme žiť s tým, že by prišli kompenzácie aj v septembri,“ konštatoval Viskupič.

Vláda je v podobnej situácii

Vláda aktuálne nedisponuje dodatočnými zdrojmi, prostredníctvom ktorých by vedela uspokojiť všetky potreby samospráv v súvislosti s vysokými cenami energií. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol poverený predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor.

„Čo sa týka nejakých priamych financií na kompenzáciu, my sme v podobnej situácii ako samosprávy,“ zhodnotil. Poukázal na to, že parlament schválil viacero zmien zákonov, ktoré spôsobili výpadok príjmov cez 650 mil. eur na tento rok.

Odpustenie covidových pôžičiek

„To, čo sme im vedeli sľúbiť je, že skúsime porozmýšlať, ako im odpustiť covidové pôžičky, ktoré sú niekde cez 150 mil. eur,“ doplnil Ódor s tým, že sa so samosprávami opäť stretne o dva týždne. Podľa jeho slov obe strany chápu vzájomnú pozíciu.

„Problém je, že tých peňazí nie je veľmi veľa v rozpočte,“ uzavrel. Spájanie odpúšťania pôžičiek a energetických kompenzácií považujú predstavitelia samospráv za „miešanie jabĺk s hruškami“.