Litva ostro kritizuje návrat k ruskému plynu. Skvernelis označil obnovenie nákupov za veľkú chybu

Ak by sa Európska únia vrátila k nákupu plynu od Ruska, bolo by to veľkou chybou, vyhlásil predseda litovského parlamentu Saulius Skvernelis. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje pobaltský spravodajský portál Delfi.

„Zdá sa mi, že každý v Európe si uvedomil, že existujú alternatívy, takže by bolo veľkou chybou vrátiť sa k starému spôsobu, keď viete, že by sa to mohlo stať nástrojom na vydieranie a opäť by sme tým posilnili vojenský priemysel v Rusku, ktorý už pracuje na plný výkon,“ povedal Skvernelis.

Litovský minister energetiky Žygimantas Vaičiūnas uviedol, že jeho krajina o obnovení nákupov ruského plynu neuvažuje.