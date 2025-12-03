Kremeľ v stredu vyhlásil, že rozhodnutie Európskej únie pristúpiť k úplnému zákazu dovozu ruského plynu do jesene 2027, Úniu len donúti nakupovať drahšie energie a „urýchli“ jej ústup od moci.
Poslanci Európskeho parlamentu a Rada Európskej únie sa totiž v stredu dohodli na úplnom zastavení dovozu ruského plynu v úsilí priškrtiť tok finančných prostriedkov, ktoré ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pomáhajú živiť jeho vojnovú mašinériu a pokračovať vo vojne na Ukrajine.
Úsvit novej éry
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila dohodu v rámci Únie za „úsvit novej éry, éry úplnej energetickej nezávislosti Európy od Ruska“.
V odpovedi na otázku agentúry AFP o tomto kroku Kremeľ uviedol, že blok sa tým „odsudzuje“ na drahšie zdroje energie. „Toto len urýchli proces, ktorý prebieha v posledných rokoch, keď európska ekonomika stráca svoj vedúci potenciál,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Dohoda v rámci EÚ predstavuje kompromis medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom, ktorý chcel, aby zákaz nadobudol účinnosť skôr.
Výnimka zo zákazu
Podľa vyhlásenia Európskej rady má toto opatrenie ukončiť závislosť EÚ od ruského plynu po tom, čo Kremeľ zneužil dodávky tejto komodity ako zbraň, čo výrazne ovplyvnilo európsky energetický trh.
Zákaz dlhodobých kontraktov bude platiť od 1. novembra 2027 pre plyn dodávaný potrubím a od 1. januára 2027 pre skvapalnený zemný plyn (LNG). Pre krátkodobé kontrakty bude zákaz platiť od 25. apríla 2026 pre LNG a od 17. júna 2026 pre plyn dodávaný potrubím. Tento časový harmonogram ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty.
EÚ sa ešte v roku 2022 rozhodla odstaviť od ruskej ropy, ale udelila výnimky dvom vnútrozemským krajinám: Maďarsku a Slovensku.