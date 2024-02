Košice získajú externé finančné zdroje na energetický manažment svojich budov, vďaka výzve dostanú vyše 434-tisíc eur

Mesto Košice by na zlepšenie energetického manažmentu mestských budov malo získať vyše 434-tisíc eur. Ide o externé zdroje, ktoré Košice získali vďaka tomu, že uspeli v druhom kole výzvy „Pilotné mestá”, ktorá bola vyhlásená pre členov Misie EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest.

„Košice sa zapojili do dvojročného programu NetZeroCities Pilot Cities Programme, financovaného z EÚ. Spoločne s mestom Bratislava a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj získajú finančnú a metodickú podporu na projekt Building Power: Reducing Building Emissions and Energy Use in Bratislava and Košice (Energetika budov: Znižovanie emisií a spotreby energie budov v Bratislave a Košiciach),“ priblížilo mesto Košice na svojom webe.

Dohromady 79 miest

Samospráva doplnila, že inovatívne opatrenia na urýchlenie procesov v oblasti klímy a dekarbonizácie budú zavádzať spolu s ďalšími 26 pilotnými mestami.

Metropola východu a hlavné mesto Bratislava by spolu s ETP Slovensko mali uskutočniť rozličné aktivity a opatrenia, napríklad zlepšenie energetického manažmentu mestských budov, spoluprácu s podnikateľským sektorom, ale i prácu s obyvateľstvom, ktoré môže čeliť energetickej chudobe.

„V rámci programu pilotných miest budú Košice testovať nové prístupy k zmene spôsobu života, práce, k zlepšovaniu svojich budov a podobne. Budú pritom stavať na viacerých nástrojoch zmeny vrátane správy, financovania a legislatívy,“ avizuje mesto. V programe pilotných miest je združených dohromady 79 miest, ktoré boli v dvoch kolách danej výzvy úspešné.

Rýchlejší prechod ku klimatickej neutralite

„Je to príležitosť na vzájomné zdieľanie poznatkov, skúseností a možnosť využiť riešenia, ktoré fungujú v podobných kontextoch v iných mestách,“ píše samospráva a dodáva, že v končenom dôsledku to môže viesť k zrýchleniu prechodu ku klimatickej neutralite v rámci celej Európy.

„Som rád, že niekoľkoročná snaha mesta Košice v rámci aktivít zeleného mesta vyvrcholila účasťou v Misii EÚ 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a dala nám možnosť uchádzať sa a získať externé zdroje pre rozvoj mesta a zelených technológií. Vďaka tomu sme sa mohli uchádzať aj o tieto dodatočné zdroje, ktoré prispejú k rozvoju mesta,“ uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.