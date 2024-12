Katar sa zaviazal zastaviť predaj plynu do EÚ, vadí mu nová európska legislatíva

Katar prestane dopravovať plyn do Európskej únie, ak členské štáty budú prísne uplatňovať nový zákon potláčajúci nútenú prácu a poškodzovanie životného prostredia.

EÚ chce trestať nútenú prácu

Ako uviedla agentúra Reuters, v rozhovore pre Financial Times zverejnený v nedeľu to povedal katarský minister energetiky Saad al-Kaabi.

Smernica „Corporate Sustainability Due Diligence“, schválená tento rok, vyžaduje, aby väčšie spoločnosti pôsobiace v Európskej únii kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nespôsobujú škody na životnom prostredí, a ak sa tak deje, aby podnikli príslušné kroky.

Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % celosvetového obratu. „Ak je to tak, že stratím 5 % svojich generovaných príjmov tým, že pôjdem do Európy, nepôjdem do Európy. Neblafujem,“ povedal al-Kaab.

Žiadne obavy zo sľubu Trumpa

Dodal, že „5 % generovaných príjmov QatarEnergy znamená 5 % generovaných príjmov katarského štátu“. „Toto sú peniaze ľudí, takže nemôžem prísť o taký druh peňazí. A nikto by neakceptoval stratu takého druhu peňazí,“ podotkol.

Al-Kaabi, výkonný riaditeľ štátnej spoločnosti QatarEnergy, povedal, že EÚ by mala dôkladne preskúmať spomenutú legislatívu. Povedal tiež, že Katar nemá žiadne obavy zo sľubu novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušiť strop na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG).

Katar, ktorý patrí medzi popredných svetových exportérov LNG, sa snaží získať významnejšiu pozíciu v Ázii a Európe, keďže konkurencia zo strany popredného dodávateľa zo Spojených štátov amerických rastie. Do roku 2027 plánuje rozšíriť svoju kapacitu skvapalňovania zo 77 miliónov na 142 miliónov ton ročne.