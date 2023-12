Jurisa sme odvolali, lebo som nemal možnosť ho zahrdúsiť, povedal Fico. Danko by sa pridal, ostatní ho kritizujú

Vláda v pondelok 5. decembra odvolala predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa na návrh Ministerstva hospodárstva SR. Zdôvodnila to jeho zaujatosťou a neplnením si povinností byť nezávislý.

Ešte v ten deň zverejnil premiér Robert Fico na svojom Facebooku video, kde dal popis: „Pána Jurisa sme dnes odvolali, lebo som nemal možnosť ho zahrdúsiť vlastnými rukami za to, aké sociálne teroristické rozhodnutie o zvýšení ceny plynu pre domácnosti jeho úrad prijal.“ Informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Odkaz pre Šimečku

Na slová predsedu vlády reagovali viacerí politici. Medzi nimi aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý si zobral jeho vyhrážku k srdcu. Práve aj jeho spomínal vo videu Fico a poslal mu verejný odkaz.

„Keďže mladý Šimečka berie moje slová do bodky, oznamujem mu verejne, že som nemal šťastie a pána Jurisa som osobne nestretol, tak sme dnes museli pristúpiť len k jeho odvolaniu bez vykonania hrdelného trestu,“ povedal.

Premiér ešte ozrejmil, že ÚRSO ani neinformoval vládu o zmenách cien energií a chcel im nechať „vianočný darček“ v čase rozvrátených verejných financií.

Úrad neporušil zákon

Podľa bývalého štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka (Sloboda a solidarita) úrad neporušil zákon. „Nedošlo k žiadnemu zvýšeniu, naopak, regulované ceny plynu medziročne klesli o 24 až 27 percent v prípade domácností a v prípade ostatných zraniteľných odberateľov dokonca o 40 percent,“ uviedol.

Nárast sa podľa neho týka zastropovaných cien energií, a preto je to na vláde, ako sa s tým vysporiada. Ostro odsúdil Ficove výroky aj exminister školstva Branislav Gröhling, podľa ktorého si Juris takéto slová nezaslúžil.

„Ja si myslím, že takéto slová nepatria do úst predsedu vlády a navyše smerom k predsedovi nezávislého úradu. A potom sa ani nečudujme, že v spoločnosti je takáto nálada plná nenávisti a že ľudia navzájom na seba takto reagujú, ak vidia, že takýmto spôsobom sa vyjadruje aj predseda vlády,“ vytýkal Gröhling.

Danko sa pridal k Ficovi

Predseda SNS Andrej Danko sa pridal na stranu Fica a o šéfovi ÚRSO povedal, že je „bezcitný hlupák.“ Podľa neho treba zdaniť veľkých hráčov, ako sú banky, poisťovne či obchodné reťazce.

„Pán šéf ÚRSO, blízky priateľ pána Sulíka, ktorého by ste si mohli všimnúť ako sa stratili peniaze v Dubaji, je podľa mňa totálny hlupák. Iba bezcitný hlupák môže dovoliť, aby ľudia na Vianoce boli strašení, že dostanú dvojnásobné ceny za plyn. On tomu mohol zabrániť. A ani sa nečudujeme emócii Roberta Fica. Pripájam sa k Ficovi, ja by som ho takisto roztrhal toho človeka,“ doplnil.

Pellegrini nedovolí rast energií

Predseda parlamentu Peter Pellegrini povedal na margo cien energií, že nedovolí ich rast. „Ohlásené zdražovanie až skoro 100 percent predsedom ÚRSO musíme okamžite kompenzačnými opatreniami, ktoré už vláda mimochodom mesiac pripravuje, okamžite zotnúť a zmiesť zo stola,“ okomentoval predseda strany Hlas-SD.

Šéf ÚRSO mal podľa neho vystúpiť spolu s vládou. Síce by oznámili ceny energií, ale tiež by bolo uvedené, že by k zvýšeniu cien pre domácnosti nedošlo.

Ďalšie reakcie si môžete pozrieť na stránke Noviny.sk.