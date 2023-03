Inšpektori MAAE našli v Iráne čiastočky uránu obohateného na 83,7 percent

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) našli v iránskom podzemnom zariadení Fordo čiastočky uránu obohateného na úroveň 83,7 percenta. Konštatuje to správa MAAE, do ktorej v utorok mohla nahliadnuť agentúra The Associated Press.

Zvýšenie napätia

Dôverná štvrťročná správa agentúry distribuovaná medzi členské krajiny pravdepodobne zvýši napätie medzi Iránom a Západom v súvislosti s jadrovým programom Teheránu.

Správa MAAE hovorí len o „čiastočkách“, čo naznačuje, že Irán si nevytvára zásoby uránu obohateného nad 60 percent. Určitý čas Teherán obohacoval urán na túto úroveň.

Diskusie s Iránom pokračujú

Podľa správy MAAE inšpektori 21. januára zistili, že v iránskom zariadení Fordo boli dve kaskády centrifúg konfigurované spôsobom, ktorý sa podstatne líšil od toho, čo Irán predtým deklaroval. MAAE nasledujúci deň odobrala vzorky, ktoré ukázali obohatenie uránu na 83,7 percenta.

„Irán informoval agentúru o ‚nezámerných fluktuáciách‘ úrovní obohacovania počas prechodného obdobia,“ konštatuje správa MAAE. „Diskusie medzi agentúrou a Iránom v záujme objasnenia tejto záležitosti pokračujú,“ dodala správa. MAAE v správe ďalej uviedla, že po objave v zariadení Fordo „ešte viac zvýši frekvenciu a intenzitu verifikačných aktivít“.