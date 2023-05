Grossi predstavil päť zásad pre najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, zatiaľ sme vraj mali šťastie

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi v utorok opätovne zdôraznil, že svet má šťastie, že sa na Ukrajine ešte nestala jadrová nehoda.

Nebezpečenstvo katastrofálnej nehody

Moskvu a Kyjev zároveň požiadal, aby sa zaviazali zabrániť akémukoľvek útoku na najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe a spravili aj ďalšie záväzky, „aby sa zabránilo nebezpečenstvu katastrofálnej nehody“.

Grossi v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) zopakoval to, čo povedal už v marci správnej rade MAAE: „Hádžeme kockou a ak to takto pôjde ďalej, jedného dňa sa nám minie šťastie.“

Vyhnúť sa nehode v Záporožskej jadrovej elektrárni, kde boje sedem ráz, naposledy minulý týždeň, prerušili kritické dodávky elektrickej energie, „poslednú líniu obrany proti jadrovej havárii“, bude podľa neho možné v prípade dodržania piatich princípov.

Grossi „úctivo a vážne“ požiadal Ukrajinu a Rusko, aby tieto zásady dodržiavali, pričom experti MAAE v Záporožií podľa neho začnú s monitorovaním a on bude verejne informovať o každom porušení.

Päť zásad

Moskva a Kyjev by podľa Grossiho mali zakázať útoky z elektrárne alebo na ňu, najmä na reaktory a sklady vyhoreného paliva; zakázať skladovanie ťažkých zbraní alebo prítomnosť vojenského personálu, ktorý by mohol byť použitý na útok; zabezpečiť nepretržité dodávky elektrickej energie do elektrárne mimo jej areálu.

A chrániť „všetky štruktúry, systémy a komponenty“ dôležité pre prevádzku elektrárne pred útokmi alebo sabotážnymi činmi a napokon nepodnikať žiadne kroky, ktoré by tieto zásady narušili.

Šéf MAAE zároveň požiadal 15 členov Bezpečnostnej rady, aby podporili týchto päť zásad, pričom zdôraznil, že „nie sú nikomu na škodu a sú v prospech všetkých“.

Ruské sily prevzali kontrolu nad elektrárňou krátko po začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pritom proti akémukoľvek návrhu, ktorý by mohol legitimizovať toto ruské ovládnutie zariadenia.

Veľvyslanci v OSN

K podpore princípov navrhovaných Grossim sa nezaviazal ruský ani ukrajinský vyslanec v OSN.

Ukrajinský veľvyslanec Serhij Kyslycja obvinil Rusko, že pokračuje v „aktívnom využívaní jadrovej elektrárne na vojenské účely“, zamínovalo podľa neho jej obvod a je zodpovedné za ostreľovanie, ktoré spôsobilo „vážne škody“ na častiach elektrárne, čím narušilo jej bezpečnosť.

V elektrárni sa podľa neho nachádza 500 ruských vojakov spolu s ťažkými zbraňami, muníciou a výbušninami. „Visí nad nami hrozba nebezpečnej havárie v dôsledku týchto nezodpovedných a zločineckých akcií,“ skonštatoval.

Ukrajina podľa Kyslycju „berie na vedomie“ Grossiho päť zásad, ale naliehavo žiada, aby k nim pridal ešte niekoľko ďalších, počnúc stiahnutím všetkého ruského personálu zo Záporožskej jadrovej elektrárne.

Zárukami nepretržitého napájania elektrárne z Ukrajiny a humanitárnym koridorom, ktorý by zabezpečil bezpečnú rotáciu ukrajinského personálu a personálu MAAE v elektrárni.

Rusko na elektráreň neútočilo

Ruský zástupca v OSN Vasilij Nebenzia poprel, že by Rusko niekedy na elektráreň zaútočilo, umiestnilo tam ťažké zbrane alebo vojenský personál, aby mohlo z jej územia vykonávať útoky.

Z ostreľovania obvinil Ukrajinu a uviedol, že v reakcii na akýkoľvek útok Ukrajiny „Rusko prijme najtvrdšie opatrenia“. Jadrová bezpečnosť je podľa neho pre Rusko prioritou a vyzval MAAE, aby „otvorene odsúdila konanie Ukrajiny“, ktoré vraj „svet opakovane priviedla na pokraj jadrovej katastrofy“.

Britská veľvyslankyňa Barbara Woodward v reakcii na jeho tvrdenia uviedla, že správa MAAE z februára potvrdila pretrvávajúcu prítomnosť ruských vojenských jednotiek, vybavenia a mín.

„Nové snímky ukazujú, že ruské sily vytvorili bojové pozície z vriec s pieskom na strechách viacerých zo šiestich reaktorových budov,“ uviedla a dodala, že „to naznačuje, že do taktického obranného plánovania začlenili aj skutočné reaktorové budovy najväčšej európskej jadrovej elektrárne“.