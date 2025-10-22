GGE sa zmenilo na UCED Slovensko, rozvíjať chce aj služby flexibility

Nová značka odráža vstup strategického investora, českej energetickej skupiny UCED, ktorá sa v minulom roku stala stopercentným vlastníkom skupiny. „Slovensko bolo logickým smerom nášho rastu. Tento rok pribudlo aj Poľsko, kde sme od britského fondu kúpili aj spoločnosť Duon, najväčšieho alternatívneho dodávateľa plynu na poľskom trhu,“ hovorí Richard Holešinský, predseda predstavenstva UCED Slovensko.
Fokus na flexibilitu
UCED minuloročnou akvizíciou skupiny GGE od britského investičného fondu Infracapital získal do portfólia nielen považskobystrický paroplynový cyklus. Výrazný potenciál vidí český vlastník aj v menších zdrojoch na báze OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktoré v rámci skupiny GGE získal v piatich mestách na Slovensku. „V oblasti výroby elektriny bude kľúčovým smerovaním skupiny UCED na Slovensku rozvoj poskytovaných služieb flexibility,“ vysvetľuje R. Holešinský.
Skúsenosti so službami flexibility má UCED aj z domáceho českého trhu, kde v rámci inteligentného riadenia výroby a spotreby využíva podobné výrobné portfólio, ako aj desiatky odberných miest z radu priemyselných zákazníkov. „To nám umožňuje efektívnejšie zapájať obnoviteľné a kogeneračné zdroje, znižovať zaťaženie siete a prinášať zákazníkom nové možnosti, ako optimalizovať vlastnú spotrebu a náklady na energie,“ dopĺňa R. Holešinský. Ako dodáva, v strednodobom horizonte plánuje mať UCED virtuálnu elektráreň s kapacitou 1 000 MW.
Elgas po staronovom
Minuloročnou akvizíciou získal český UCED aj podiel na slovenskom trhu s energetickými komoditami. Kým ostatné spoločnosti zo skupiny GGE prešli rebrandingom, a po novom bude aj z názvu jasná príslušnosť k skupine UCED, spoločnosť Elgas svoj názov nezmení. „Elgas má za tie roky vybudovanú značku, na ktorú sú slovenskí zákazníci zvyknutí. Čo určite chceme, je priniesť odberateľom plynu a elektriny nové produkty,“ vysvetľuje R. Holešinský.
Pri Elgase bude silný dôraz na energetické služby založené na princípoch flexibility – od inteligentnej optimalizácie spotreby až po zapojenie zákazníkov do agregovaných flexibilitných schém. „Našou prioritou bude rozvoj moderných energetických služieb – od optimalizácie spotreby až po zapojenie zákazníkov do budúcich agregovaných flexibilitných schém,“ dopĺňa Holešinský.
O skupine UCED
Skupina UCED sa zameriava na investície do energetického priemyslu v Česku, na Slovensku a v Poľsku – od výroby elektriny a tepla, cez distribúciu až po dodávky. V Česku je najvýznamnejším prevádzkovateľom lokálnych distribučných sústav. Vlastní jednu z najväčších teplární na biomasu v Česku – UCED BIO v Kutnej Hore. Prevádzkuje plynovú elektráreň v Prostějove a spomínanú paroplynovú elektráreň v Považskej Bystrici, jeden z najväčších zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla na Slovensku.
Podieľa sa aj na energetickej bezpečnosti a je partnerom českého aj slovenského štátu v elektroenergetike – pomáha udržiavať rovnováhu v energetickej sieti. Po akvizícii skupiny GGE má vo svojom portfóliu v rámci Česka a Slovenska výrobné zdroje s inštalovaným elektrickým výkonom 190 MW a tepelným výkonom 308 MW.
Na Slovensku do jeho portfólia patrí výroba elektriny a tepla v Devínskej Novej Vsi, Dunajskej Strede, Považskej Bystrici, Seredi, Želiezovciach a Snine. V Českej republike prevádzkuje výrobné zdroje v lokalitách Kutná Hora, Prostějov, Přerov, Chomutov, Kopřivnice a Vítkovice. Je tvorcom projektov modernej energetiky a najväčším prevádzkovateľom lokálnych distribučných sústav v Českej republike.
